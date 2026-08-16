PIKSI SE VRAĆA NA VELIKU SCENU? Bivši selektor Srbije želi posao ovoj reprezentaciji
DRAGAN Stojković Piksi mogao bi uskoro ponovo da sedne na selektorsku klupu. Bivši selektor Srbije otkrio je da je zainteresovan za upražnjeno mesto selektora Južne Koreje.
Stojković je, prema navodima korejskog KBS, izrazio interesovanje za preuzimanje reprezentacije Južne Koreje, a navodno ga zanima samo dugoročni angažman. Kako prenosi Korea JoongAng Daily, Piksi planira da se prijavi na zvanični konkurs kada Fudbalski savez Južne Koreje otvori proceduru za izbor novog selektora.
Tako, korejski KBS navodi:
- Stojković, koji se smatra jednom od najvećih legendi u istoriji srpskog fudbala, vodio je reprezentaciju Srbije od 2021. do 2025. godine i predvodio je do plasmana na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.
KBS dodaje da je Stojković putem mesindžera potvrdio da je zainteresovan za poziciju selektora Južne Koreje.
- Tačno je da sam zainteresovan za mesto selektora reprezentacije Južne Koreje.
Ipak, naglasio je da ga zanima isključivo dugoročni angažman, a ne aktuelna potraga za privremenim selektorom.
- Imam dovoljno iskustva u radu u Aziji. Dobro poznajem tamošnju kulturu i način razmišljanja i nemam nikakav problem da se prilagodim lokalnom životu i kulturi. Koreja je veoma ambiciozna reprezentacija, sastavljena od igrača koji imaju potencijal i talenat za ostvarivanje dobrih rezultata, kao što su Son Hjun-min, Li Kang-in, Seol Jong-vu i Oh Hjun-gju - rekao je Stojković.
Bivši selektor Srbije istakao je i da bi, ukoliko dođe do saradnje, želeo da živi i radi u Južnoj Koreji, a ne da posao obavlja iz svoje domovine.
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