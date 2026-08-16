"SRBIJA JE UZ VAS U OVIM TEŠKIM TRENUCIMA!" Vučić uputio saučešće porodicama poginulih u nesreći u Mađarskoj
PREDSEDNIK Reoublike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Iks, povodom tragične saobraćajne nesreće u Mađarskoj u kojoj su stradali građani Poljske.
- Sa tugom sam primio vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj u kojoj su stradali građani Poljske. U svoje i u ime građana Srbije, upućujem duboko saučešće porodicama poginulih, predsedniku Karolu Navrockom i prijateljskom narodu Poljske, dok povređenima želim brz oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima - istakao je predsednik Vučić.
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