Politika

"SRBIJA JE UZ VAS U OVIM TEŠKIM TRENUCIMA!" Vučić uputio saučešće porodicama poginulih u nesreći u Mađarskoj

В.Н.

16. 08. 2026. u 09:55

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PREDSEDNIK Reoublike Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na društvenoj mreži Iks, povodom tragične saobraćajne nesreće u Mađarskoj u kojoj su stradali građani Poljske.

СРБИЈА ЈЕ УЗ ВАС У ОВИМ ТЕШКИМ ТРЕНУЦИМА! Вучић упутио саучешће породицама погинулих у несрећи у Мађарској

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

- Sa tugom sam primio vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj u kojoj su stradali građani Poljske. U svoje i u ime građana Srbije, upućujem duboko saučešće porodicama poginulih, predsedniku Karolu Navrockom i prijateljskom narodu Poljske, dok povređenima želim brz oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima - istakao je predsednik Vučić.

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