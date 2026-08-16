VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU: Produženje do 23. avgusta - Evo o čemu se radi!

VLADA Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 23. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Foto: D. Milovanović

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru.

Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do 16. avgusta.

Odluka je doneta 13. avgusta, a potpisao je prvi potpredsednik Vlade i ministar finanija Siniša Mali.

(Alo)