TRAMP OBJAVIO NOVI "RAT": Podigao Senat na noge - traži hitno donošenje odluke

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas Senat SAD da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promene letnjeg i zimskog računanja vremena.

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- Senat mora što pre da glasa o zakonu o prestanku pomeranja satova. Više sunca kasnije u toku dana je bolje, uključujući i borbu protiv kriminala - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Istina".

Kako je dodao, još je važnije da ne bude više "smešnog" pomeranja satova i časovnika dva puta godišnje, sa svim poremećajima i haosom koje to izaziva.

- Uradite to konačno - zaključio je Tramp.

Kongres SAD je prvi put uveo letnje računanje vremena 1918. godine, tokom Prvog svetskog rata, zbog uštede goriva i dužeg korišćenja dnevnog svetla.

Ta mera je ukidana i ponovo vraćana tokom Drugog svetskog rata. Ipak, američke države Havaji i Arizona, kao i prekomorske teritorije Portoriko, Guam i Američka Samoa ne pomeraju sat, već su stalno na tzv. standardnom vremenu.

(Tanjug)

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