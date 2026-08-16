TRAMP OBJAVIO NOVI "RAT": Podigao Senat na noge - traži hitno donošenje odluke
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas Senat SAD da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promene letnjeg i zimskog računanja vremena.
- Senat mora što pre da glasa o zakonu o prestanku pomeranja satova. Više sunca kasnije u toku dana je bolje, uključujući i borbu protiv kriminala - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži "Istina".
Kako je dodao, još je važnije da ne bude više "smešnog" pomeranja satova i časovnika dva puta godišnje, sa svim poremećajima i haosom koje to izaziva.
- Uradite to konačno - zaključio je Tramp.
Kongres SAD je prvi put uveo letnje računanje vremena 1918. godine, tokom Prvog svetskog rata, zbog uštede goriva i dužeg korišćenja dnevnog svetla.
Ta mera je ukidana i ponovo vraćana tokom Drugog svetskog rata. Ipak, američke države Havaji i Arizona, kao i prekomorske teritorije Portoriko, Guam i Američka Samoa ne pomeraju sat, već su stalno na tzv. standardnom vremenu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
TRAMP OBJAVIO FOTOGRAFIJU SA KIM DžONG UNOM: Imao da kaže samo jedno
15. 08. 2026. u 22:09
KALIBAF OTKRIO: Tramp potpisao uredbu kojom se priznaje Front otpora
15. 08. 2026. u 19:13
Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)