SEZONA NIJE ZAVRŠENA, ALI HOĆU DA UŽIVAM U TITULI: Janik Siner srećan zbog pariskog prvenca

Nije bilo ravnog Janiku Sineru u Parizu.

FOTO: Tanjug/AP

Najveći otpor sjajnom Italijanu pružio je upravo protivnik u finalu, Kanađanin Feliks Ože Alijasim (6:4, 7:6), ali ime pobednika praktično ni u jednom trenutku nije dolazilo u pitanje. Na kraju, potpuno zasluženo, Siner je osvojio svoju prvu titulu na pariskom mastersu.

- Veoma sam srećan što delim ovaj trenutak sa svojim timom i ljudima oko sebe. Znamo koliko rada ulažemo, koliko truda, i kada imate ovakve rezultate, svi smo veoma, veoma srećni – poručio je Siner posle trijumfa.

Posle ovako intezivne nedelje, uzeće, kaže, nekoliko dana odmora.

- To je sada veoma važno i za telo, i za um. A onda ćemo, naravno, pokušati da se pripremimo na najbolji mogući način za Torino. Sezona još nije završena, ali to ne znači da ne mogu da uživam u ovim trenucima – bio je raspoložen osvajač pariskog mastersa.

Već je osvojio velike titule, sada je došao i do prve na pariskom mastersu, ali ne želi da među trofejima pravi gradaciju.

- Iskreno, svaka titula koju osvojite je posebna, na svoj način. Svaka je osvojena u drugačijim okolnostima. Uz neke se osećate sjajno tokom cele nedelje. Sa nekima se malo više mučite, fizički ili mentalno. Veoma sam zadovoljan kako sam se nosio sa svim tim. Nije bilo lako – istakao je Siner.

Osvrnuo se i na meč:

- Bio sam veoma fokusiran na igru i na to da pružim dobar tenis. I, veoma sam zadovoljan. Ovo je zaista posebno, jer posle pobede u Beču nisam imao puno vremena da se spremim.

Imao je i lepe reči za protivnika:

- Bio je to veoma kvalitetan meč. Servirao je neverovatno dobro, kada sam imao nekoliko brejk šansi u drugom setu. Bilo je to veoma teško finale. Nosite sa sobom mnogo pozitivnih osećanja kada pobedite u meču poput ovog.