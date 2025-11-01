"IMAM IGRU DA BUDEM MEĐU NAJBOLJIMA": Feliks Ože Alijasim pun samopouzdanja posle pobede nad Bulbikom u pariskom polufinalu

Kanadski teniser Feliks Ože Alijasim izborio je svoje prvo finale na pariskom mastersu, pobedom nad Kazahstancem Aleksandrom Bulbikom, u dva seta, rezultatom 7:6(3), 6:4.

FOTO: Profimedia

Igra Kanađanin u poslednje vreme u top formi.

- Imao sam veoma dobar početak godine. Tada sam ostvario najviše pobeda na turneji, jer sam bio u odličnoj fizičkoj formi. Onda sam izgubio nekoliko mečeva. Gledajući unazad, izgubio sam previše samopouzdanja zbog tih poraza. Kada igrate dobro, osećate se dobro. Posle se, mentalno i fizički, osećate ranjivijim. Možda sam prethodno imao čak previše vere u sebe, jer sam igrao tako dobro – poručio je Alijasim.

Kada je ponovo povratio veru u svoju igru, stvari su došle na svoje mesto.

- Rekao sam sebi: "U redu, imaš sve u svojoj igri da budeš među najboljim igračima na svetu.“ Posle Rolan Garosa, tokom sezone na travi, postigao sam nekoliko pobeda. Možete da izgubite par mečeva, ali ako trenirate svakog dana, možete da igrate dobar tenis. Sada ubiram plodove – nastavio je Kanađanin.

Posle svega, vratio se i u top-ten. Sada će pokušati da tu i ostane, što je duže moguće.

- Vreme će nam dati odgovor. Ali, to mi je cilj. Uvek sam u to verovao, svih ovih godina. Sa 22 godine sam bio 6. na svetu, i znao sam da još uvek postoje stvari koje mogu bolje da uradim. Učio sam kroz nedaće, to je deo karijere sportiste. Išlo mi je veoma dobro do 22. godine, a onda su se neke stvari zakomplikovale. Nije to bilo dramatično, nemam na šta da se žalim. Naprotiv.

Ože Alijasim ističe da je iz toga stekao puno iskustva.

- Mnogo sam o sebi naučio tokom tog perioda, kako da upravljam karijerom, odnosima, kako da preuzmem kontrolu nad igrom. Danas se osećam mnogo zrelije nego sa 22 godine. Zanimljivo je vratiti se na ovaj nivo sa malo drugačijom perspektivom. Kada se penješ, pomisliš: šta će se desiti ako padnem, ako moj plasman iznenada ide gore-dole? To sam iskusio. Sada se ponovo penjem i mnogo sam mirniji sa samim sobom – zaključio je Kanađanin.