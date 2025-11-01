"BIĆU PRVI, SAD, ZA NEDELJU ILI DVE!" "Ekspres" Siner grabi ka pariskoj tituli i čelu ATP liste
Protutnjao je Janik Siner (2. ATP) kroz parisko polufinale protiv Aleksandra Zvereva (3. ATP), a o tome kako je igrao, najbolje pokazuje rezultat – 6:0, 6:1 za Italijana!
I pored toga što Nemac ima opravdanje zbog kratkog vremena za odmor nakon napornog četvrfinala, čini se da za Sinera u ovom momentu nema granica.
- Važno je održati fokus. Istovremeno uživam u ovom trenutku. Ovo su veoma posebni dani, ponovo sam u finalu, ovog puta u Parizu. To mi mnogo znači. Prvi put igram finale pariskog mastersa. Biću spreman za borbu. Ovo mi je fantastična sezona. Veoma sam srećan – kazao je u dahu posle pobede.
Ako bude pobedio u finalu Feliksa Ože Alijasima, može ponovo da bude prvi na ATP listi. Tome se nadao, sada to postaje i moguća realnost.
- Skoncentrisan sam na to da igram najbolje što mogu. Ako se dogodi da budem prvi, odlično. Ako ne, desiće se sledeći put. Ništa to neće mnogo promeniti, da li ću biti prvi na svetu za nedelju ili dve. U svakom slučaju, s moje strane, ovo je izuzetna sezona sa veoma mnogo fantastičnih trenutaka i puno novih stvari koji su se dogodile. Hajde da sačekamo i vidimo šta će se desiti sutra.
