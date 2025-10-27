Tenis

KECMANOVIĆ POBEDIO "SRBINA KOJI TO NIJE": Miomir odlično započeo masters u Parizu

27. 10. 2025.

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu.

FOTO: M. Vukadinović

On je pobedio Amerikanca našeg porekla, Aleksandra Kovačevića, rezultatom 2:1 (6:4, 1:6, 7:6(7:2)) za dva sata i 23 minuta. 

U prvom setu Kovačević, 64. na ATP listi, prvi stiže do brejka, ali Kecmanović, koji je 53. teniser sveta, uzvraća sa dva i osvaja tu deonicu. U drugoj je Kovačević gospodario terenom i lako uveo meč u treći, odlučujući set.

U njemu, kod vođstva 5:4, na servis Kovačevića Kecmanović nije iskoristio jednu set loptu. Na kraju je odlučivao taj-brejk u kom je Srbin bio mnogo bolji i tako stigao do pobede. 

Protivnik Kecmanoviću u drugom kolu biće Argentinas Fransisko Serundolo koji je ranije danas lako eliminisao Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. 
 

