KECMANOVIĆ POBEDIO "SRBINA KOJI TO NIJE": Miomir odlično započeo masters u Parizu
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu.
On je pobedio Amerikanca našeg porekla, Aleksandra Kovačevića, rezultatom 2:1 (6:4, 1:6, 7:6(7:2)) za dva sata i 23 minuta.
U prvom setu Kovačević, 64. na ATP listi, prvi stiže do brejka, ali Kecmanović, koji je 53. teniser sveta, uzvraća sa dva i osvaja tu deonicu. U drugoj je Kovačević gospodario terenom i lako uveo meč u treći, odlučujući set.
U njemu, kod vođstva 5:4, na servis Kovačevića Kecmanović nije iskoristio jednu set loptu. Na kraju je odlučivao taj-brejk u kom je Srbin bio mnogo bolji i tako stigao do pobede.
Protivnik Kecmanoviću u drugom kolu biće Argentinas Fransisko Serundolo koji je ranije danas lako eliminisao Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine.
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PALA ODLUKA! Evo ko će biti selektor Srbije u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo
27. 10. 2025. u 12:54
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
KK PARTIZAN SE OGLASIO O TUČI "GROBARA" U ARENI! Ovo svaki navijač crno-belih treba da vidi!
Najnovije vesti iz tabora KK Partizan su prilično burne.
27. 10. 2025. u 18:08
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)