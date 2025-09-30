IGA ŠVJONTEK DIGLA GLAS: Teniska sezona je duga i naporna

Poljakinja Iga Švjontek izjavila je da je teniska sezona duga i naporna i dodala da će u budućnosti morati da prilagodi raspored igranja na turnirima kako bi izbegla povrede.

FOTO: Tanjug/AP

Švjontek se u ponedeljak plasirala u osminu finala turnira u Pekingu, pošto joj je Kamila Osorio iz Kolumbije zbog povrede predala meč na početku drugog seta. Poljska teniserka je ostvarila 400. pobedu u karijeri.

"Azijska turneja je posebno teška, čini vam se da je sezona pri kraju, a u stvari morate dobro da se namučite. Zbog umora koji se nakupio tokom sezone pojedini mečevi se završavaju predajom. Ne znam kako će moja karijera da se razvija u narednih nekoliko godina, ali možda ću morati da propustim neke turnire koji su obavezni po pravilima WTA", izjavila je Švjontek u Pekingu.

Američki mediji podsećaju da najbolje teniserke sveta prema pravilima moraju da učestvuju na sva četiri Grend slem turnira, deset WTA turnira iz serije 1.000 i šest WTA turnira iz serije 500.

"Mislim da nijedna teniserka iz vrha WTA liste to neće moći da ostvari. Nemoguće je napraviti raspored igranja na turnirima tokom jedne sezone. Moramo da damo prednost svom zdravlju i da ne brinemo o pravilima. Jedino što sada mogu da učinim, kada odlučim da igram na turniru, je da brinem o svom telu i oporavku. Imam dovoljno iskustva da znam šta bi trebalo da uradim, tako da sam fizički dobro", izjavila je druga teniserka sveta.

