IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Novak Đoković napravio ogroman skok, Janik Siner nije više najbolji teniser sveta
OGROMNE promene na vrhu ATP liste!
Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Italijana Janika Sinera u finalu Ju-Es opena, stigao do titule, ali i prvog mesta na novoj ATP listi.
Alkaraz je preuzeo lidersku poziciju od Sinera i sada je prvi sa 11.540 bodova, dok Janik zauzima drugo mesto sa 10.780.
Iza prve dvojice nalazi se Aleksander Zverev sa 5.930 poena, dok je Novak Đoković skočio sa sedmog na četvrto mesto i trenutno ima 4,830 bodova.
Top deset kompletiraju Tejlor Fric (4.675), Ben Šelton (4.280), Džek Drejper (3.690), Aleks de Minor (3.545), Lorenco Museti (3.505) i Karen Hačanov (3.280).
