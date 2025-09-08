Tenis

IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Novak Đoković napravio ogroman skok, Janik Siner nije više najbolji teniser sveta

Новости онлине

08. 09. 2025. u 08:00

OGROMNE promene na vrhu ATP liste!

ИЗАШЛА НОВА АТП ЛИСТА! Новак Ђоковић направио огроман скок, Јаник Синер није више најбољи тенисер света

Foto: Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Italijana Janika Sinera u finalu Ju-Es opena, stigao do titule, ali i prvog mesta na novoj ATP listi.

Alkaraz je preuzeo lidersku poziciju od Sinera i sada je prvi sa 11.540 bodova, dok Janik zauzima drugo mesto sa 10.780.

Iza prve dvojice nalazi se Aleksander Zverev sa 5.930 poena, dok je Novak Đoković skočio sa sedmog na četvrto mesto i trenutno ima 4,830 bodova.

Top deset kompletiraju Tejlor Fric (4.675), Ben Šelton (4.280), Džek Drejper (3.690), Aleks de Minor (3.545), Lorenco Museti (3.505) i Karen Hačanov (3.280).

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila orlove sa Evropskog prvenstva!
Košarka

19 31

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!

Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.

06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU