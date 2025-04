ŠTETA! Olga Danilović izgubila od Ukrajinke u finalu Ruana

Srpska teniserka Olga Danilović izgubila je u finalu turnira u Ruanu u Francuskoj od ukrajinske teniserke Elena Svitoline sa 2:0 (6:4, 7:6(8)).

FOTO: Tanjug/AP

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da osvoji WTA turnir u Ruanu, pošto je danas u finalu poražena od Ukrajinke Eline Svitoline 6:4, 7:6 (10:8).

Meč je trajao nešto manje od dva sata. Svitolina je 18. teniserka sveta, dok se Danilović nalazi na 39. mestu WTA liste.



Ukrajinka je trijumfom u Ruanu stigla do 18. titule u karijeri, dok je Danilović ostala na dva osvojena WTA trofeja.

Pobednica turnira u Ruanu osvojila je 31.565 evra i 250 poena za WTA listu, dok je poraženoj u finalu pripalo 18.865 evra i 163 boda. WTA turnir u Ruanu se igrao za nagradni fond od 239.212 evra.

Danilović je na startu prvog seta u današnjem finalu napravila brejk i povela 1:0, a potom je na svoj servis stigla do 2:0. Srpska teniserka je održavala prednost od dva gema do rezultata 3:1, ali je Ukrajinka potom osvojila tri uzastopna gema i uspela je da stigne do vođstva od 4:3. Obe teniserke su potom osvojile po jedan gem, a onda je Svitolina napravila novi brejk i prvi set je rešila u svoju korist rezultatom 6:4.

Danilović je stigla do brejka već na startu drugog seta, a onda je Svitolina uzvratila ribrejkom. Igralo se potom gem za gem do rezultata 6:6, a potom je viđena velika borba u taj-brejku.



Danilović će na narednoj WTA listi biti 34. igračica sveta, što će biti najbolji plasman u karijeri srpske teniserke.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu