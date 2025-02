OGLASIO SE ZVANIČNIK VADA-a! Evo zbog čega je Janik Siner dobio sramnu kaznu

Slučaj italijanskog tenisera Janika Sinera bio je "milion milja daleko od dopinga", izjavio je danas visoki zvaničnik Svetske antidoping agencije (VADA) Ros Vencel, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

FOTO: Tanjug/AP

Siner je pre tri dana suspendovan na tri meseca, pošto je postigao nagodbu sa WADA, koja je prvobitno zahtevala od jedne do dve godine suspenzije.

"Ovo je bio slučaj koji je milion milja daleko od dopinga. Naučne povratne informacije koje smo dobili bile su da ovo ne može biti slučaj namernog dopinga, uključujući mikro-doziranje", rekao je Vencel.

Bi-Bi-Si navodi da je Vencel odbacio tvrdnje o posebnom tretmanu i rekao da su uslovi suspenzije, za koje neki tvrde da će imati mali uticaj na Sinera, bili prikladni za ovaj slučaj i da nije uzet u obzir teniski kalendar.

Sinerova suspenzija stupila je na snagu 9. februara, a trajaće do 4. maja.

"VADA je primila poruke od onih koji smatraju da je kazna previsoka i u nekim aspektima neki kažu da je to nepravedno prema sportisti, a drugi kažu da to nije dovoljno. Možda je to pokazatelj da, iako neće biti popularno kod svih, možda je to pokazatelj da je to prava kazna. Kada posmatramo ove slučajeve pokušavamo da ih sagledamo tehnički, operativno i to ne radimo sa strahom od toga šta će javnost, političari ili bilo ko reći", istakao je Vecel.

