DERBI U ŠAPCU: Rukometaši Metaloplastike u petak će u 9. kolu ARKUS lige dočekati Partizan
SPEKTAKL u gradu na Savi. Rukometaši Metaloplastike u Šapcu će u petak dočekati Partizan, koji je ove nedelje iz temelja uzdrman. Biće zanimljivo u kom će sastavu istrčati crno-beli, a očekuje se neizvestan meč.
DEVETO kolo ARKUS Superlige za rukometaše, petak: Metaloplastika – Partizan (18.00), Šamot – Dinamo (19.00), Železničar – Loznica (18.30), Radnički – Jugović (20.00). Nedelja: Crvena zvezda – Vojvodina (16.30), Lavovi – Dubočica (20.30).
TABELA: Partizan 16, Vojvodina 14, Metaloplastika 13, Dinamo 12, C. zvezda 9, Dubočica 9, Radnički 7, Lavoovi 6, Loznica 4, Šamot 3, Jugović 2, Železničar 1 bod.
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