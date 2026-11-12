Ostali sportovi

DERBI U ŠAPCU: Rukometaši Metaloplastike u petak će u 9. kolu ARKUS lige dočekati Partizan

Slobodan Krstović

12. 11. 2026. u 23:15

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SPEKTAKL u gradu na Savi. Rukometaši Metaloplastike u Šapcu će u petak dočekati Partizan, koji je ove nedelje iz temelja uzdrman. Biće zanimljivo u kom će sastavu istrčati crno-beli, a očekuje se neizvestan meč.

ДЕРБИ У ШАПЦУ: Рукометаши Металопластике у петак ће у 9. колу АРКУС лиге дочекати Партизан

foto milos vukadinovic

DEVETO kolo ARKUS Superlige za rukometaše, petak: Metaloplastika – Partizan (18.00), Šamot – Dinamo (19.00), Železničar – Loznica (18.30), Radnički – Jugović (20.00). Nedelja: Crvena zvezda – Vojvodina (16.30), Lavovi – Dubočica (20.30).

TABELA: Partizan 16, Vojvodina 14, Metaloplastika 13, Dinamo 12, C. zvezda 9, Dubočica 9, Radnički 7, Lavoovi 6, Loznica 4, Šamot 3, Jugović 2, Železničar 1 bod.

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ODBRANOM DO PRVENCA: Vaterpolisti Novog Beograda u trećem kolu Lige šampiona u drugom poluvremena slomili otpor splitskog Jadrana

TREĆA – sreća. Vaterpolisti Novog Beograda su tek u trećem kolu grupe C Lige šampiona osvojili prve bodove, pošto su u drugom poluvremenu čvrstom odbranom i ubitačnim napadom slomili otpor splitskog Jadrana – 16:11 (2:2, 3:4, 4:1, 7:4). Puleni Zorana Bajića u četvrtom kolu, u utorak, 17.novembra, dočekuju evropskog šampiona Barselonetu.

11. 11. 2026. u 23:45

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