"VUKOVI" SE NE PREDAJU: Vaterpolisti Novog Beograda ostali u trci za Top 8 fazu Lige šampiona

SPLIĆANI su potopljeni, nada je sačuvana. Vaterpolisti Novog Beograda ostali su u trci za Top 8 fazu Lige šampiona pošto su preksinoć u trećem kolu grupe C na svom bazenu savladali Jadran sa 16:11. Vicešampion Srbije idućeg utorka dočekuje evropskog prvaka Barselonetu, ali će ključni biti dueli u Zagrebu sa ekipm Mladosti i u Splitu sa Jadranom.

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Novobeograđani sigurno će učiniti sve da izbore drugu fazu i tako nastave borbu za F4 krajem maja iduće godine u Beogradu. Ukoliko na kraju budu treći kao i sada presliće se u Evrokup,a to sigurno ne zadovoljava ambcije tima Zorana Bajića.

Inače, „vukovi“ su preksinoć slomili otpor Splićana tek kada su u drugom poluvremenu zaigrali agresivnije u odbrani i odlučnije u napadu. Ekipu su do prvog trijumfa u elitnom takmičenju vodili četvorostruki strelci Mesaroš, Šušiašvili i Martinović. U drugom meču grupe C Barseloneta će danas (20.30) igrati sa ekipom Mladosti. Na tabeli vodi Barseloneta sa 6 bodova. Druga je Mladost sa 4, treći Novi Beograd sa 3 i Jadran ST sa 2 boda.

U grupi D u srpskom derbiju Marselj Radomira Drašovića nadigrao je Ferencvaroš Dušana Mandića – 12:10. Drašović je postigao dva gola, dok se Mandić nije upisao u listu strelaca. U drugom meču Panatinaikos je torpedovao Steauu (trener Filipović, Vučinić 3, Jauković -) sa 25:14. Prvi je Marselj sa 9 bodova. Ferencvaroš ima 6, Panatinaikos 3, a Steaua 0 bodova.

Odgovornost sudija

EVROPSKA federacija (EA) saopštila je da je na utakmici Radnički – Pro Reko (16:14) propustom sudija jedan igrač (Prlainović) ostao u igri 57 sekundi pre kraja iako je prethodno zaradio tri lične. EA je konstatovala da propust nije uticao na konačni rezultat, ali i da će preuzeti odgovarajuće mere.