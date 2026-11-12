Olimpijakos zgazio Dubai nakon poraza od Zvezde, Valensija ubedljiva pred Partizan

Makabi je slavio u izraelskom derbiju, dok je Žalgiris bio bolji od Armanija u Milanu.

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Olimpijakos je demonstrirao silu protiv Dubaija i u 11. kolu Evrolige slavio ubedljivim rezultatom 101:72, dok je Valensija pobedom nad Bajernom (102:87) nastavila pohod ka vrhu tabele i najavila meč sledeće runde sa Partizanom u Beogreadu. Uz to, Makabi je u dramatičnom derbiju Tel Aviva, odigranom u Limasolu, savladao Hapoel sa 80:73, a jedan od junaka bio je nekadašnji košarkaš Partizana Jam Madar. Istovremeno, Žalgiris je nastavio pobednički niz i savladao ekipu Armanija na gostujućem terenu sa 86:83.

Atinjani nisu imali većih problema da upišu trijumf nakon teškog poraza u Pireju od Crvene zvezde, iako su nastupili bez Tajlera Dorsija, Žana Montera i Kostasa Papanikolaua.

Evan Furnije predvodio je pobednički tim sa 28 poena, Saša Vezenkov dodao je 20, dok je Nikola Milutinov upisao pet poena i isto toliko skokova. U poraženom sastavu Dvejn Bejkon bio je najefikasniji sa 20 poena, a Filip Petrušev je meč završio sa osam poena i četiri skoka.

Valensija je protiv Bajerna stigla do 102:87 i nastavila sjajnu seriju, a najefikasniji u njenim redovima bili su Armoni Bruks i Ti Džej Šorts sa po 14 poena.

Sako je dodao 11, dok je bivši košarkaš Crvene zvezde Hasijel Rivero zabeležio deset poena i sedam skokova.

Kod Bavaraca se istakao Andreas Obst sa 22 poena, dok je Dvejn Vašington ubacio 13. Srpski reprezentativac Vladimir Lučić imao je učinak od četiri poena, tri skoka i dve asistencije.

Najviše drame bilo je u okršaju gradskih rivala iz Tel Aviva. Makabi je u meču koji je trajao gotovo dva i po sata, uz veliki broj sudijskih provera, slavio protiv Hapoela sa 80:73.

Odluka je pala u samoj završnici, kada je Jam Madar, uprkos slomljenom nosu, pogodio četiri slobodna bacanja i praktično rešio pitanje pobednika.

Džimi Klark i Bonzi Kolson predvodili su Makabi sa po 14 poena, dok je Madar dodao deset uz sedam asistencija. Na drugoj strani, Vasilije Micić je takođe postigao 14 poena, ali je imao slab šut za tri poena – pogodio je samo jedan od devet pokušaja. Kofi i Den Uturu ubacili su po 13, a Elajdža Brajant 12 poena.

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