NIŠ ČEKA ŠAMPIONA: Odbojkaši iz grada na Nišavi u petak će ugositi Radnički iz Kragujevca

NEKAD trener mora da bude i tvrodoglav. Da je legendarni veslač NikolaStojić pre dve godine popustio, danas se ne bismo ponosili sa dvostrukimvicešampionima sveta i prvacima Evrope u dubl skulu, Martinom Mačkovićemi Nikolajem Pimenovim. Trofejni stručnjak je i svestan da su na polaputa, jer žele da se domognu svetske krune, ali i medalje na Olimpijskimigrama 2028. u Los Anđelesu, koju srpsko veslanje čeka još od 1984. godine.