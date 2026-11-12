NIŠ ČEKA ŠAMPIONA: Odbojkaši iz grada na Nišavi u petak će ugositi Radnički iz Kragujevca
ČAK pet utakmica četvrtog kola Superlige za odbojkaše odigraće se u petak. I svaki duel će biti zanimljiv, jer će Niš ugostiti šampiona Radnički, Ribnica Partizan, VGSK Crvenu zvezdu, a subotički Spartak Mladi radnik. U subotu će snage odmeriti Karađoirđe i Vojvodina.
ČETVRTO kolo Superlige Srbije za odbojkaše, petak: Niš – Radnički (17.00), Jedinstvo SP – Takovo (18.00), Ribnica – Partizan (19.00), VGSK – Crvena zvezda (19.00), Spartak SU – Mladi radnik (19.00). Subota: Karađorđe – Vojvodina (20.00).
TABELA: Partizan 3 pobede, C. zvezda 3, Ml. Radnik 3, Radnički 2, Spartak SU 2, VGSK 2, Vojvodina 2, Karađorđe 1, Takovo 0, Niš 0, Ribnica 0, Jedinstvo SP 0.
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