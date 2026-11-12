ZVEZDA ČEKA SPARTAK: Crveno-bele odbojkašice u petak će u šestom kolu Superlige ugostiti Subotičanke
PETAK je mirniji dan za dame od odbojkaša. U šestom kolu samo će se sastati Crvene zvezde i Spartak. U subotu je derbi u Obrenovcu, gde TENT dočekuje Jedinstvo iz Stare Pazove. Drugi derbi je u nedelju u Kruševcu, gde će Napredak ugostiti Ub.
ŠESTO kolo Superlige za odbojkašice, petak: Crvena zvezda – Spartak SU (20.00). Subota: Jedinstvo UE – Železničar (14.00), Radnički – Srem (15.00), Partizan – Beograd (18.30), TENT – Jedinstvo SP (19.00). Nedelja: Napredak – Ub (17.00).
TABELA: Železničar 5 pobeda, Ub 4, TENT 4, Napredak 4, Jedinstvo SP 4, Srem 2, C. zvezda 2, Radnički 2, Jedinstvo UE 1, Partizan 1, Spartak SU 1, Beograd 0.
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