SRBI BEZ BODOVA: Vaterpolisti Partizana i Šapca u trećem kolu Evrokupa doživeli poraze
NI Beograđani, ni Šapčani se nisu radovali u Evrokupu. Vaterpolisti Partizana su u trećem kolu grupe D u Strazburu izgubili od istoimenog francuskog kluba (9:10 – 4:4, 2:2, 1:2, 2:2), a igrači Šapca u grupi C na svom bazenu od Primorca – 8:10 (0:3, 3:3, 2:2, 3:2). Beograđani u četvrtom kolu, 19. novembra dočekuju Jug, a „čivijaši“ Špandau.
Crno-beli su bili nadomak podviga u Strazburu, uspeli su 6:8 sredinom treće četvrtine da pretvore golom Grugurevića četiri i po minuta pre kraja u 9:8, ali na kraju nisu izdržali. Domaćin je golovima Kripe vratio vođstvo i do kraja meča je sačuvao 10:9.
Igrači Starzbura su na početku nametnuli svoj ritam, vodili sa 3:1, 4:2, da bi Beograđani serijom 3:0 prvi put poveli na meču – 5:4. Ipak, na kraju prvog dela bili su poravnati – 6:6. Francuzi su bolje otvorili treću četvrtinu, ponovo se odlepili na 8:6, izdržali su nalet crno-belih i na kraju se radovali.
Na golu Partizana blistao je Stefan Todorovski sa 15 odbrana, a golove su postigli: Đokanović 3, Grgurević 2, Bodiroga, Janković, Papić i Božović.
U drugom meču Jug je kao gost demolirao Pei de Eks – 27:14. TAVELA: Jug 9, Strazbur 6, Partizan 3, Pei de Eks 0 bodova.
Šapčani su na početku doživeli nokaut, jer su Kotorani sredinom druge četvrtine vodili sa 5:0. Domaćina je probudio Stanojević sa dva gola, ali su tek u poslednjoj četvrtini uspeli da zakuvaju meč, jer su se posle 4:8 primakli na 7:8. Ipak, nisu uspeli da naprave veliki preokret, pa su igrači golovima Ubovića i Radovića sačuvali ceo plen.
Strelci za Šabac bili su: Novaković 2, Stanojević 2, Mačić 2, Danković 1 i Toholj 1.
U drugom meču grupe D Špandau je u Berlinu savladao Savonu sa 15:12. TABELA: Primorac 7, Špandau 6, Šabac 3, Savona 2 boda.
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