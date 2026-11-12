UŽIVO: Real - Zvezda! Madriđani nemaju milosti! (VIDEO)

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Kredit: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA 92:64 (38:20, 18:21, 26:18, 10:5)

DVORANA: Movistar arena. SUDIJE: Robert Lotermozer (Nemačka), Kristaps Konstantinovs (Letonija), Rain Perandi (Estonija).

REAL: Smit, Šulga, Luvavu, Pradilja, Abalde, Okeke, Proćida, Tavares, Ljulj, Feliz, Džons, Sar.

CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke.

TOK MEČA

ČETVRTA ČETVRTINA

34. minut - Sada trojka Dobrića 92:64.

33. minut - Abalde daje trojku za 92:61.

32. minut - Oba bacanja za Zvezdu koristi Džons 84:61. Luvavu daje trojku 87:61, njegov 18. poen. Real je na +28, pošto je Abalde pogodio 89:61.

31. minut - Feliz za Sara koji poentira 84:59.

Počeo je poslednji kvartal u Movistar areni!

TREĆA ČETVRTINA

Na kraju ove deonice 23 razlike za Real!



End of 3/4 🏀 BC Real Madrid 82 BC Crvena zvezda Meridianbet 59 📊 Carter 16, Nwora 10, Baldwin, Koloko 6, Ojeleye 5 points #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/5T247F2Nrb — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

30. minut - Odželej precizan, ali i Smit 80:57. Džons postiže koš za Zvezdu 80:59. Opet Smit, sada sa bacanja nepogrešiv 82:59.

29. minnut - Nvora sa penala precizan oba puta 78:55.

28. minut - Real trojkom Smita stiže do najveće prednosti 25 razlike, vode domaći 78:53.

27. minut - Gabrijel Proćida ubacuje trojku, koju vraća Karter 73:53. Sar daje oba penala i Real zadržava maksimalan učinak sa slobodnih bacanja 18/18. Najviše ih je izveo Luvavu i pogodio svih pet.

26. minut - Ide do kraja i poentira Andres Feliz 70:47, Nvora daje trojku 70:50.

25. minut - Trojka Patrika Boldvina 65:47. Uzvraća istom Okeke 68:47.

23. minut - Tavares povećava na 65:44, opet je Real na +21. Ponovo se Zvezda "ugasila".

22. minut - Luvavu postiže oba bacanja 60:44. Raspucao se Francuz, sada je dao i trojku 63:44.

Nwora starts the second half from deep! 58:44 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/TlSRoqHdal — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

21. minut - Kao i na početku utakmice, Tavares zakucavanjem otvara nastavak duela 58:41. Nvora daje trojku kod Zvezde 58:44.

Počelo je drugo poluvreme u Movistar areni!

PRVO POLUVREME

Kod Reala prednjači Gabrijel Proćida sa 13 poena, isti broj koševa u Zvezdi dao je Tajson Karter, Luvavu Kabaro je dao 10.

DRUGA ČETVRTINA

Kraj prvog poluvremena!

Half-time @EuroLeague 2/4 🏀 BC Real Madrid 56 BC Crvena zvezda Meridianbet 41 📊 Carter 13, Koloko, Jones, Davidovac 4, Moneke, Dobrić, Baldwin, Ojeleye 3 points #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/e6GEjSf5JI — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

20. minut - Nik Smit Džunior postiže trojku, nova serija Reala za +15 i tajm-aut Navara, vodi domaćin 56:41.

19. minut - Feliz ne greši sa penala 48:39. Kakav potez Koloka pod košem 48:41, ali Pradilja daje trojku 51:41, Real je opet dvocifren. Pradilja siguran sa penala 53:41.

18. minut - Kakvo dodavanje za Nvoru od Koloka, ostao je Džordan sam ispod koša i pogodio za 46:39 u korist Reala.

17. minut - Boldvin pogađa oba bacanja 46:35. Sar pravi faul u napadu nad Dobrićem. Karter u prodoru spušta na jednocifren minus 46:37. Tajm-aut, novi za Martineza.

Carter throws it down on the fast break! 🔥 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/Hhnl06q6Pl — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

16. minut - Karter daje novu trojku 44:33. Luvavu sa penala prekida seriju Zvezde od 13:0, sada je 46:33.

Carter finishes the fast break with a dunk! 44:30 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/HgYhVtzeRS — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

15. minut - Karter u kontri opet precizan, samo je -14, smanjuje Zvezda 44:30, podsetimo bilo je 24 razlike. Serija crveno-belih 10:0!

15. minut - Sada i Dobrić pogađa trojku 44:26, evo dobrih naznaka Zvezde. Karter preko Tavaresa postiže koš, serija gostiju 8:0, za 44:28. Martinez uzima tajm-aut.

Dobrić knocks down! 44:26 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/DwBjmx8Zot — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

14. minut - Patrik Boldvin sa osam metara prekida niz Reala i trojkom smanjuje na 44:23.

Three points from Baldwin! 44:23 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/7ujRo5iD2l — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

12. minut - Serijom 6:0, domaći kreću, jer je i Feliz pogodio trojku 44:20.

11. minut - Proćida daje trojku, raste ubedljivo vođstvo Reala sada je +21, odnosno 41:20.

Počela je druga deonica!

PRVA ČETVRTINA

Kraj prve četvrtine!

End of 1/4 🏀 BC Real Madrid 38 BC Crvena zvezda Meridianbet 20 📊 Carter, Jones, Davidovac 4, Moneke, Ojeleye 3, Weiler-Babb 2 points #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/pofIAmbUKv — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

10. minut - Vajler Beb se upisuje, sjajna akcija Beograđana 35:20. Okeke poentira uz faul, imaće i dodatno bacanje 37:20. Pogodio ga je 38:20.

9. minut - Još jednom Luvavu pogađa 32:18, raste vođstvo Madriđana, sada je +14, greši Zvezda u napadu i gubi loptu. Razigrao se prošle sezone najbolji igrač Evrolige, Francuz je sada pogodio uz faul Kremera i imaće dodatno bacanje, pogodio ga je 35:18.

8. minut - Trojka za Luvavu Kabaroa 30:17. Najvećih 13 razlike za Real. Smanjuje Davidovac, koji je polovičan sa penala 30:18.

- Serhio Ljulj nepogrešiv, kao i u najboljim igračkim danima, sa bacanja 27:17.

Great ball movement, Davidovac hits the three! 25:17 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/iQwFhhQIU6 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

7. minut - Sada Dejan Davidovac precizan u šutu za tri 25:17. Faul u napadu je napravio Džons, dvostruki NBA šampion sa Golden Stejtom.

6. minut - Ljulj pogađa kod Reala 23:11, ali Odželej daje trojku 23:14, potom Abalde precizan 25:14.

Carter puts it in! 19:11 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/upV3WOHLUD — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

5. minut - Karter smanjuje 19:11, kod Reala u skoku Feliz poentira 21:11.

5. minut - Još jednom Proćida 17:9, a onda isti igrač u kontri "zakucava" za prvu dvocifrenu prednost Reala 19:9. Prvi tajm-aut za Ibona Navara. Zvezda nema rešenje za sjajnog Italijana.

Carter puts it in! 19:11 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/upV3WOHLUD — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

4. minut - Tehnička za Džonsa, zbog protesta kod sudije. Abalde je pogodio bacanje 15:9.

3. minut - Karter precizan sa penala 11:9, ali Sar pogađa novu trojku kod Madriđana 14:9.

3. minut - Slobodna bacanja za Gabrijela Proćidu, posle faula Tajsona Kartera. Siguran Proćida sva tri puta, 8:5, jer je zaustavljen u šutu za tri. Razigrao se Kris Džons, novi poeni za pleja 8:7, uzvraća Proćida novom trojkom za Real 11:7.

Moneke connects from deep! 5:5 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/MyoCD1yzGe — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

2. minut - Evo i prve trojke na meču, postigao je Smit, Madriđani imaju 5:2. Vraća istu Čima Moneke i 5:5.

Jones scores our first two points! 2:2 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/Uh6bddwRtl — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

1. minut - Tavares je ostao na "zakucavanju" i nije propustio zicer! Vodi Real 2:0. Kris Džons postiže prve poene kod Zvezde 2:2.

Počeo je meč!

PRE UTAKMICE

Startne petorke

Real: Feliz, Smit, Pradilja, Proćida, Tavares.

Zvezda: Džons, Karter, Nvora, Moneke, Koloko.

Startna petorka KK Crvena zvezda Meridianbet u 11. kolu Evrolige protiv Real Madrida 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/AQKHXo9NH5 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

20.51 - Bliži se početak meča!

Napred, Zvezdo! 🔴⚪️💪🏻 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/xKgLFU9CPt — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

20.45 - Poslednjih šest susreta u Madridu: Real - Zvezda 5:1!

U poslednjih šest mečeva, odigranih u Madridu, Crvena zvezda je slavila samo jednom u sezoni 2020/2021. kada je na klupi Beograđana sedeo Dejan Radonjić. Tim sa Malog Kalemegdana trijumfovao je 79:77.

Posle toga usledilo je pet poraza zaredom i brutalni revanš Reala. Već sledeće sezone dobili su 79:67, potom, u sezoni 2022/2023 domaćin se radovao 72:56, a naredne 101:94. Ubedljivo je Zvezda izgubila i tokom 2024/2025. kada je bilo 95:72 za Madriđane, dok je poslednji meč prošle sezone pripao "kraljevićima" sa 21 poenom razlike - 103:82.

20.40 - Izašli su sastavi večerašnje utakmice, u timu Reala nema Kampaca, Deka, Maledona, Jantunena, Garube...

20.00 - Poslednje pripreme i šutersko zagrevanje je u toku:

Final warm-up before tip-off ⏳ The game starts soon 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/5d9gQU3te2 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

19.52 - Igrači i stručni štab crveno-belih izašao je pod svodove Vizink centra:

Checking in for @EuroLeague Round 11 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/Sfb0MgwCEx — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

19.47 - Strateg Zvezde, Ibon Navaro, veruje u nastavak pozitivnog niza:

- Pred nama je izuzetno zahtevan susret. Slično kao i pre utakmice protiv tima Olimpijakos, jasno je da klubovi sa takvim renomeom, tradicijom i nasleđem uvek pronađu način da budu konkurentni, bez obzira na poteškoće. Oni poseduju specifičan DNK koji ih čini još opasnijim rivalom upravo kada su u problemima.

Dobro znamo kako igra Real Madrid. Bez obzira na to koji su igrači na parketu, njihov stil je izuzetno opasan. Ako samo na dva minuta izgubite koncentraciju i ispustite njihov tempo, u stanju su da vas potpuno nadigraju. Očekuje nas duel na visokom fizičkom i atletskom nivou, ali pre svega biće nam potrebna izuzetna mentalna čvrstina kako bismo odgovorili na sve faze utakmice - kaže Navaro.

FOTO: N. Skenderija

Trener crveno-belih je sa klupe Unikahe, vodio ekipu iz Malage protiv Reala više puta:

- Imao sam priliku mnogo puta da vodim duele protiv tima Real Madrid. Dešavalo se da vodim sa tri poena prednosti i imam dva penala na četiri sekunde pre kraja, pa da na kraju ipak pretrpim poraz. Protiv njih je sve otvoreno do poslednjeg zvuka sirene, bez obzira na semafor. Oni savršeno znaju kako se igraju završnice i na to moramo biti maksimalno fokusirani - zaključio je Ibon Navaro.

19.44 - Pedro Martinez je do tančina ishvalio Beograđane:

- Zvezda je fantastična u odbrani, a u napadu igra u veoma dobrom ritmu. Imaju odlične organizatore igre, koji poseduju veliki napadački kvalitet. Izuzetno su fizički snažni i trenutno su jedan od najboljih timova Evrolige - rekao je Martinez.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

On je apostrofirao nekolicinu igrača crveno-belih:

- Džons i Karter imaju ogroman poenterski potencijal, dok je Koloko veoma atletičan centar koji mnogo toga radi dobro. Dobili su osam od poslednjih devet utakmica i jasno je da nas očekuje veoma težak posao. Ipak, na našem terenu verujemo da možemo da pobedimo svakoga. - istakao je Pedro Martinez, šef struke Reala.

Za početak podsetimo se šta su treneri Pedro Martinez i Ibon Navaro izjavili u najavama ovog duela.

- Dobro veče i dobrodošli na lajv blog posveđen gostovanju Zvezde u Madridu.

UVOD

Košarkaši Crvene zvezde u 11. kolu Evrolige gostuju najtrofejnijem klubu Starog kontinenta u španskoj prestonici.

Tim sa Malog Kalemegdana nikad bolje plasiran u evropskoj eliti ulazi u ovaj okršaj. Izabranici Ibona Navara su na visokoj drugoj poziciji, odmah uz rame vodećem Panatinaikosu, sa skorom od 7 pobeda i 3 poraza.

@EuroLeague night in Madrid 🏀🔴⚪️ #GameDAY | Round 11 🆚 @RMBaloncesto 📍Movistar Arena #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/v8RTDvF6N3 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

Posle startnih 0-2 i promene trenera, crveno-beli su nanizali sedam pobeda u prethodnih osam mečeva. Poslednji veliki trijumf ostvaren je u Atini protiv branioca evroligaške titule, Olimpijakosa, što samo potvrđuje da Beograđani igraju u fenomenalnoj formi.

Pred ovaj duel, postavljalo se pitanje da li će Navaro imati na raspolaganju Kristijana Koloka, koji je ostao u Srbiji zbog problema s vizom, ali je na kraju sve rešeno, pa se Kamerunac priključio jutros ekipi u Madridu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Poput Zvezde i Real je krenuo očajno, sa skorom 0-3, ali su "kraljevići" nanizali 6 trijumfa, uz samo jedan poraz u poslednjih sedam utakmica, te sa bilansom 6-4 zauzimaju osmo mesto na tabeli.

Ipak, povrede su napravile ogromnu glavobolju Pedru Martinezu. Prethodnih dana, van stroja su bili: Fakundo Kampaco, Teo Maledon, Mikael Jantunen, od ranije se Gabrijel Dek i Usman Garuba nalaze van terena, dok se toj grupi pred utakmicu sa Mursijom pridružio i Čuma Okeke. I njegovo učešće zbog bola u kolenu je pod velikim znakom pitanja. Jednom od najboljih igrača Teu Maledonu je dijagnostikovano uganuće desnog kolena.

Izvesno je da bivši igrač Zvezde, Argentinac Kampaco, neće biti na raspolaganju stručnom štabu, što su potvrdili Madriđani:

– Kampaco neće igrati u nekoliko narednih utakmica, oporavak od povrede će potrajati – rekao je Martinez, posle prvenstvene pobede nad Mursijom.

Dobra vest za domaćina je povratak Nika Smita Džuniora, za koga je povreda prošlost.

Zbog toga će biti zanimljivo videti roster Reala kojim će se suprostaviti Crvenoj zvezdi, najvećem otkrovenju evroligaške sezone.

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