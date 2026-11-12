Košarka

Posle najubedljivijeg poraza na klupi Zvezde! Ovo su prve reči Ibona Navara!

С.С.

12. 11. 2026. u 23:05

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Crveno-beli doživeli debakl u Madridu.

После најубедљивијег пораза на клупи Звезде! Ово су прве речи Ибона Навара!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda je najlošijom igrom u sezoni pretrpela ubedljiv poraz na gostovanju u Madridu.

Osvajač 11 evropskih titula, ekipa Reala, slavila je 21 razlike, na kraju je bilo 105:84, mada su u poslednjem kvartalu domaći imali i 31 koš prednosti.

Uspela je Zvezda na kraju da ublaži debakl, ali ni činjenica da je "kraljevski klub" igrao bez povređenih Kampaca, Maledona, Jantunena, Deka, Garube... nije im mnogo pomogla.

Trener crveno-belih, Ibon Navaro, bio je vidno razočaran posle najubedljivijeg neuspeha, otkako je seo na klupu tima sa Malog Kalemegdana.

Kredit: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

U prvoj izjavi po završetku meča, izneo je svoje viđenje i ukazao na greške:

- Ne, morate da naučite iz ovoga. Nekada morate da patite na ovaj način da biste naučili, da biste otišli napred. Moramo da iskoristimo ovu utakmicu kako bismo napredovali - rekao je Navaro.

Crvena zvezda u duplom kolu gostuje Armaniju 17. novembra, a tri dana kasnije ide na noge Barseloni.

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