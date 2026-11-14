Bogdanović sjajan kad je najpotrebnije! Srbin vodio Hjuston do pobede
Košarkaši Hjuston Roketsa savladali su na svom parketu Jutu Džez rezultatom 125:118 u utakmici NBA kupa, a zapaženu ulogu u trijumfu domaćeg tima imao je srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, koji je sa klupe doprineo sa 11 poena.
Roketsi su tako stigli do treće uzastopne pobede i nastavili savršen niz na domaćem terenu.
Prva četvrtina završena je nerešenim rezultatom 27:27, ali je Hjuston u drugoj deonici zaigrao mnogo bolje i na veliki odmor otišao sa deset poena prednosti (63:53).
Juta je uspela da odgovori u trećoj četvrtini i pred poslednjih 12 minuta smanji zaostatak na svega tri poena (92:89). Gosti su u završnici pokušali da zakomplikuju utakmicu i prišli na dva poseda razlike, ali je Kevin Durent sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja u poslednjim trenucima potvrdio pobedu domaćina.
Bogdanović je na parketu proveo nešto više od 12 minuta, a za to vreme upisao je 11 poena, tri asistencije, jedan skok i jednu blokadu. Srpski bek bio je posebno raspoložen u šutu za tri poena, pogodivši tri od četiri pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja imao maksimalan učinak (2/2).
Ovo je tek treći put u 13 utakmica regularnog dela sezone da je Bogdanović stigao do dvocifrenog broja poena, a njegov doprinos bio je naročito važan u poslednjoj četvrtini. Tada je ubacio osam poena, pogodio dve važne trojke u kratkom razmaku, asistirao Alperenu Šengunu za zakucavanje i realizovao slobodna bacanja u trenucima kada je Hjuston prelomio utakmicu.
Najzaslužniji za deseti trijumf Roketsa ove sezone bio je upravo Šengun, koji je odigrao fenomenalnu utakmicu i završio je sa 43 poena i 12 skokova. Kevin Durent dodao je 22 poena.
U redovima Jute najefikasniji su bili Darin Peterson sa 28 i Kejonte Džordž sa 27 poena. Džezeri su ovim porazom produžili negativan niz na čak 11 uzastopnih neuspeha.
Hjuston će naredni meč odigrati u nedelju na gostovanju Vašingtonu, dok će Juta istog dana ugostiti San Antonio.
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