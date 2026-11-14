Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zadar - Partizan
Nakon evroligaškog trijumfa protiv Baskonije, košarkaše Partizana očekuje novi izazov, i to već danas od 18.30 časova, kada će gostovati Zadru u utakmici osmog kola ABA lige.
Crno-beli u ovaj duel ulaze kao jedna od dve neporažene ekipe u regionalnom takmičenju, dok Zadrani trenutno imaju učinak od dve pobede i četiri poraza.
Partizan je svakako favorit, ali gostovanje u dvorani „Krešimir Ćosić“ nikada nije jednostavno. To su pokazali i brojni međusobni susreti prethodnih godina, u kojima je Zadar umeo da namuči beogradski tim.
Domaćin ove sezone raspolaže nešto skromnijim sastavom, a među najvažnijim igračima izdvajaju se iskusni Vladimir Mihailović, Ivan Vraneš i Lovro Buljević. Njih će stručni štab Partizana svakako morati da drži pod posebnom pažnjom.
S obzirom na zgusnut raspored i obaveze na dva fronta, ne bi bilo iznenađenje ni da crno-beli rasporede minutažu na nešto drugačiji način i pruže priliku većem broju igrača.
Utakmicu Zadra i Partizana moći ćete da pratite na kanalu Arena Sport 1 Premium.
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