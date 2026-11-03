PUTIN SLAVI, ZAPAD U AGONIJI! Sud srušio sankcije Rusiji, tri moćne sile u panici hitno povlače radikalan potez!

Odluka Suda za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani da poništi suspenziju ruskim hokejaškim reprezentacijama izazvala je tektonski poremećaj u zimskim sportovima i pokrenula novi diplomatski rat na relaciji Istok–Zapad.

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

Iako je pravno gledano Rusima otvoren put za povratak na međunarodnu scenu već od sezone 2026/27, vodeće svetske hokejaške nacije odmah su poručile da ne žele da igraju sa Rusijom, niti da je ugoste na svom terenu.

Arbitražni sud je zvanično prihvatio žalbu Rusije i zaključio da Međunarodna hokejaška federacija (IIHF) nije pružila validne dokaze da bezbednosni razlozi opravdavaju nastavak suspenzije, koja je na snazi od februara 2022. godine. Prema slovu presude, Rusija bi tokom 2027. godine trebalo da nastupi na pet velikih šampionata pod okriljem krovne organizacije.

Međutim, sprovođenje ove odluke u praksi naišlo je na nepremostive prepreke već u prvim satima nakon objavljivanja.

Prva je reagovala Kanada, koja krajem decembra ove godine u Edmontonu i Red Diru organizuje Svetsko prvenstvo za juniore (do 20 godina). Kanadska ministarka spoljnih poslova Anita Anand i državni sekretar za sport Adam van Koeverden otvoreno su se usprotivili odluci suda.

Vlasti u Otavi najavile su mogućnost blokade izdavanja viza ruskim sportistima, kao i potpuno ukidanje federalnog finansiranja za sve sportske manifestacije na kojima bude dozvoljeno učešće reprezentativcima Ruske Federacije.

Još radikalniji potez povukli su Skandinavci. Finska je domaćin juniorskog Mundijala 2028. godine, a tamošnji savez je doneo odluku da njihove selekcije uopšte neće izlaziti na led ukoliko im protivnik bude Rusija. Da stvar bude gora po organizatore, grad Turku, koji je planiran za jednog od domaćina ovog šampionata, zvanično je zapretio da će otkazati gostoprimstvo i povući se iz organizacije turnira ako IIHF primora Finsku da ugosti Ruse.

Pred velikim problemom našla se i Nemačka, koja organizuje seniorsko Svetsko prvenstvo 2027. godine. Predsednik Hokejaškog saveza Nemačke Frank H. Luc upozorio je da bi povratak Rusije izazvao nesagledive političke, ekonomske, ali pre svega bezbednosne posledice. Nemci su u posebno delikatnoj situaciji jer je na istom prvenstvu obezbeđeno učešće i reprezentacije Ukrajine, što organizaciju mečeva visokog rizika čini gotovo nemogućom misijom.

Iz krovne organizacije IIHF-a kratko je saopšteno da će poštovati pravnu odluku suda iz Lozane, ali su priznali da se suočavaju sa logističkim haosom jer su grupe, rasporedi i TV prava za predstojeće cikluse već odavno definisani.

I dok ruski hokejaši posle pet godina egzila imaju papir koji im garantuje povratak na svetski tron, realnost na terenu pokazuje da je odluka suda, umesto smirivanja strasti, otvorila novu, do sada najveću krizu u istoriji ovog sporta.



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