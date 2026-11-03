NOSTRADAMUSOVO PROROČANSTVO ZA 2027. GODINU: Tvrdi da nas očekuju vatra, crvi, zlato i srebro

DREVNI zapisi Nostradamusa ponovo privlače pažnju zbog različitih tumačenja koja ih povezuju sa 2027. godinom. Prema pojedinim analizama zagonetnih stihova, naredna godina mogla bi navodno da donese finansijske potrese, razorne požare i preokrete u različitim delovima sveta, prenosi Daily Mail.

Foto: /X/ @KellyAfterDarkk

Francuski astrolog i lekar napisao je knjigu “Les Prophéties“, prvi put objavljenu 1555. godine, koja sadrži stihove sa njegovim “predviđanjima“.

Poznata je i pod nazivom “Centuries” (Vekovi), podeljena na deset celina, označenih rimskim brojevima od I do X.

Sledbenici Nostradamusa smatraju da su neka od tih predviđanja “neobično precizna“.

Najnovija tumačenja ukazuju na navodno moguće pretnje prirodnom okruženju, ali i sistemima od kojih zavisi svakodnevni život ljudi.

Među Nostradamusovim zagonetnim stihovima koji se povezuju sa 2027. godinom nalaze se opisi “vatre koja se širi horizontom”, upozorenja o “nagomilavanju dugova” i mogućnosti “razornog finansijskog obračuna”, kao i priča o “pronalasku blaga”.

Ipak, važno je naglasiti da Nostradamus u ovim zapisima nije izričito pomenuo 2027. Njihovo povezivanje sa narednom godinom rezultat je savremenih interpretacija, a ne precizno utvrđenih datuma koje je astrolog ostavio iza sebe.

Nostradamus' chilling prophecies fuel claims of financial ruin and deadly discovery in 2027 https://t.co/58hIhFtzYM — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026

Ova tumačenja predstavljena su u analizi koju je objavio Sky History, u kojoj je razmatrano da li bi se Nostradamusovi stihovi (katreni) mogli povezati sa događajima u godini koja dolazi.

Njegovi sledbenici pripisivali su mu “predviđanja” brojnih istorijskih događaja, a pominju Veliki požar u Londonu, Francusku revoluciju i atentat na američkog predsednika Džona F. Kenedija.

Međutim, takve veze predstavljaju naknadna tumačenja njegovog često nejasnog jezika, a ne dokaz da je zaista precizno predvideo te događaje.

Zašto se pojedini stihovi povezuju baš sa 2027. godinom? Jedna od teorija zasniva se na načinu na koji su Nostradamusovi zapisi numerisani.

Prema pojedinim izveštajima, 27. stihovi različitih zbirki (Vekovi) mogli bi da sadrže nagoveštaje događaja u godini koja se završava istim brojem - 2027. Sama numeracija, međutim, ne predstavlja dokaz da se stihovi odnose na određenu godinu.

Među najuznemirujućim tumačenjima nalazi se stih koji opisuje “vatru koja se širi ogromnim prostranstvom”.

U jednom prevodu Nostradamusovih zapisa navodi se: “Nebeska vatra sa zapadne strane / A sa juga, šireći se prema istoku“. Stih se nastavlja slikom “crva napola mrtvih, koji ne mogu da pronađu čak ni koren”.

Sky History ovu sumornu sliku povezuje sa mogućim “razornim šumskim požarima”. Posebno se ističe opis života uništenog ispod površine zemlje, koji se u savremenom tumačenju dovodi u vezu sa posledicama požara koje prevazilaze ono što je vidljivo na površini.

Ipak, u samom zapisu nije navedena nijedna savremena država, niti je precizirano kada bi se takva katastrofa mogla dogoditi.

Zbog toga se ovaj stih predstavlja kao mogući nagoveštaj “uništavanja čitavih predela” i “prirodnih uslova neophodnih za opstanak živog sveta”, ali takvo tumačenje nije moguće potvrditi.

Drugo tumačenje se odnosi na novac i mogućnost “finansijske krize izazvane nagomilanim dugovima”.

Jedan od Nostradamusovih stihova, preveden kao “uvećane kopije zlata i srebra“, protumačen je kao upozorenje na “finansijske potrese”.

U istom kontekstu pominju se “rastući dugovi” i “uništavanje finansijskih dokumenata”.

Ove slike podstakle su nagađanja o mogućem “ekonomskom slomu”, ali njihovo značenje zavisi od načina na koji se viševekovni tekst prevodi i tumači.

Zanimljivo je da ovaj stih o “zlatu i srebru” ne pripada 27. katrenu, kao neki drugi zapisi koji se povezuju sa 2027. godinom, već 28. katrenu iz osmog “Veka“.

Treće tumačenje odnosi se na “otkriće” koje bi, umesto velikog trijumfa, moglo da se završi “tragedijom”.

U jednom od stihova opisuje se “blago sakriveno nedaleko od hrasta koji je pogodio grom”, a zatim sledi jezivo upozorenje o sudbini osobe koja ga pronađe.

Jedan od prevoda glasi: “Ispod hrasta u Gijenu, pogođenog gromom, nedaleko odatle sakriveno je blago“.

U nastavku se opisuje “smrtonosna povreda”, pri kojoj bi osobi oko bilo probodeno oprugom.

Ovaj stih se povezuje sa potragom za mitskim blagom na kanadskom Ostrvu hrasta. Prema daljem tumačenju, Nostradamusovi stihovi bi mogli da nagoveštavaju “smrt prilikom velikog otkrića”.

Međutim, ni Ostrvo hrasta ni 2027. godina ne pominju se izričito u originalnom zapisu. Njihovo povezivanje sa ovim stihom, kao i određivanje vremena navodnog događaja, zasniva se isključivo na savremenim nagađanjima.

(Telegraf)

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