Za njih nije bilo mesta - Evo koga sve nema na Paunovićevom spisku
Pojedini igrači ovog puta nisu dobili poziv.
Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje završnica takmičenja u A diviziji Lige nacija, zbog čega je selektor Veljko Paunović (49) danas saopštio spisak od 29 igrača, na kom se nije našlo nekoliko standardnih imena. "Orlovi" će prvo dočekati Nemačku (13. novembar, 20.45), a potom gostovati Grčkoj u Volosu (16. novembar, 20.45), a svakako je najvažnija vest povratak napadačkog tandema - Aleksandra Mitrovića (32) i Dušana Vlahovića (26), ali i oporavljenog štopera Nikole Milenkovića (29).
S druge strane, golman Predrag Rajković (31) se definitivno oprostio od dresa sa državnim grbom, što je nedavno i sam potvrdio. Upisao je 44 nastupa za nacionalni tim, a igrao je na dva Mundijala (2018. u Rusiji i 2022. u Kataru), uz Evropsko prvenstvo 2024. u Nemačkoj.
Osim iskusnog čuvara mreže, poziv nije dobio ni Nemanja Gudelj (34), što je možda i najveće iznenađenje. Prvotimac Hetafea je bio deo ekipe na prethodnom okupljanju, našao se na terenu na sva četiri meča, a ove sezone je standardan i u španskom prvoligašu.
Takođe, otpao je i centarfor Dejan Joveljić (27), koji igra jako dobro u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, konkurencija u napadu je žestoka, osim Mitrovića i Vlahovića, tu su još Luka Jović (28) i Mihajlo Cvetković (19), koji su u odličnoj formi. Zato je bilo i očekivano da neko mora da bude prekobrojan, a izbor je ovog puta pao na golgetera Sijetla.
Očekivano, mesta nije bilo ni za desnog beka Ognjena Mimovića (22), jer je praktično otpisan u Fenerbahčeu. Ne dobija šansu od starta sezone i očekuje se da će u predstojećem zimskom prelaznom roku da promeni sredinu.
Očigledno, Paunoviću je cilj da koliko-toliko podmladi tim i šansu pruži što većem broju mlađih momaka, pa su i ovog puta poziv dobili: Kosta Nedeljković, Vanja Dragojević (Rendžers), Stefan Gudelj, Vasilije Kostov, Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Nikola Simić (Partizan), Petar Sukačev (Vojvodina) i Stefan Džodić (Almerija).
S druge strane, nema recimo veziste Ognjena Ugrešića (20), iako igra savim dobro u grčkom PAOK-u, kao ni Petra Stanića (25) iz bugarskog Ludogoreca i Mijata Gaćinovića (31) iz atinskog AEK-a. Izostao je ofanzivac Jovan Milošević (21), jer se i dalje bori za bolji status u portugalskoj Bragi, a sa radara je nestao i Veljko Birmančević (28), koji je letos prešao u mađarski Ferencvaroš.
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