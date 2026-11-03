PLUTALI TRI MESECA KAKO BI PREŽIVELI: Planirana jednosatna plovidba pretvorila se u tromesečnu borbu za opstanak

PET osoba, uključujući dvoje dece, spaseno je u ostrvskoj državi Kiribati u južnom Pacifiku, nakon što su tri meseca plutali morem u čamcu dugom oko šest metara, saopštile su vlasti.

Foto: Loic VENANCE / AFP / Profimedia

Još četiri osobe se vode kao nestale, preneli su mediji.

Meštani su spasili ovu grupu u blizini ostrva Faning u Kiribatima, nakon što su prešli oko 5.400 kilometara plutajući istočno od Saveznih Država Mikronezije.

Američka obalska straža na Gvamu potvrdila je da je čamac sa devet osoba prijavljen kao nestao nakon što se 30. jula nije vratio na ostrvo Ruo u Mikroneziji.

Usledila je desetodnevna potraga koja je obuhvatila 85.700 kvadratnih kilometara, ali tokom nje nisu pronađeni nikakvi tragovi nestalog plovila niti ljudi koji su bili u njemu, navodi se u saopštenju.

- Neverovatne i divne vesti! Ovih pet ljudi je pronađeno i sada dobijaju neophodnu negu. Upućujemo iskreno saučešće porodicama i prijateljima onih koji nisu stigli zajedno sa njima - navela je Američka obalska straža u imejlu upućenom medijima.

FIVE people, including two children, have been rescued on Fanning Island in Kiribati after close to three months at sea. Their boat had drifted an estimated 5400 kilometres from the Federated States of Micronesia. Read More: https://t.co/J7ymutCLy8 #Drifting #Kiribati #Micronesia #Rescue — Islands Business (@ib_magazine_) November 3, 2026

Na pitanje novinara šta se dogodilo sa četvoro nestalih, iz Američke obalske straže su odgovorili da nastavljaju sa prikupljanjem i proverom informacija, te da će odgovoriti čim budu imali više detalja.

Medicinska sestra Paukin Tororo izjavila je da je svih petoro preživelih bilo teško dehidrirano i neuhranjeno.

Svima je uključena infuzija i pokazuju znake oporavka.

- Mogu da se osmehnu, pokazuju da žele da jedu - rekla je ona.

Preživeli još uvek nisu javno govorili o svojoj teškoj avanturi i zatražili su privatnost, preneli su mediji.

Aleksander Narun, guverner države Čuk u Mikroneziji, saopštio je u nedelju da je započeo razgovore sa vladom Kiribatija kako bi se preživeli vratili kući.

- Na brodu koji je nestao nalazilo se devetoro ljudi. Hvala Bogu na njegovoj ljubavi i milosti što je petoro od njih devetoro pronađeno. Nastavljamo da se molimo za njihova četiri saputnika - rekao je Naruhn.

Kako prenose mediji, njih devetoro je bilo na jednočasovnom putovanju između ostrva Murilo i Ruo kada ih je zahvatila oluja.

(Sputnjik)

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