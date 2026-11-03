SVE BLIŽI ISTORIJSKI SUSRET TROJICE LIDERA: "Rad na organizaciji takvog sastanka već u toku"

RAD na organizaciji sastanka predsednika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga, koji bi trebalo da bude održan na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) je u toku, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Rad na organizaciji takvog sastanka već je u toku. Očekujemo da će uskoro biti finalizovan - rekao je Peskov za zapadne medije.

Prema njegovim rečima, sastanak između lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine bio bi prikladan i veoma koristan.

- Postoji opšte razumevanje među učesnicima takvog mogućeg sastanka da bi on bio svrsishodan i veoma koristan - dodao je Peskov.

U.S., Chinese and Russian officials are discussing a potential trilateral summit between Presidents Trump, Xi Jinping and Vladimir Putin during the APEC summit in Shenzhen later this month, according to FT. The discussions are serious, with Washington and Moscow pushing Beijing to host what would be the first meeting between all three leaders. However, China has not yet decided whether to proceed, and it remains unclear whether negotiations are being conducted jointly or separately. Russian officials do not expect substantial discussions about Ukraine, believing Beijing prefers to avoid taking a leading role in peace negotiations until an agreement is close. — Tabz (@TabzLIVE) November 3, 2026

Prema pisanju medija, komentarišući izglede za održavanje trilateralnih konsultacija, Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da je Peking „u kontaktu sa relevantnim stranama u vezi sa susretom lidera Kine i Rusije“, ali nije pomenulo mogući sastanak uz učešće Trampa.

Samit APEK-a biće održan u kineskom Šenženu 18. i 19. novembra. Ranije je zamenik šefa ruske diplomatije Andrej Rudenko saopštio da još nema konačne potvrde da li će do susreta lidera Rusije, SAD i Kine doći na marginama foruma APEK-a.

Kako je izjavio Tramp, trilateralni sastanak sa Putinom i Sijem mogao bi da bude održan u Kini.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov ranije je istakao da je Putin tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom razgovarao o mogućnosti održavanja susreta sa Trampom i Si Đinpingom na samitu APEK-a u novembru.

(Sputnik)

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