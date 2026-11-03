Svet

SVE BLIŽI ISTORIJSKI SUSRET TROJICE LIDERA: "Rad na organizaciji takvog sastanka već u toku"

JM

03. 11. 2026. u 15:08

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RAD na organizaciji sastanka predsednika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga, koji bi trebalo da bude održan na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) je u toku, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

СВЕ БЛИЖИ ИСТОРИЈСКИ СУСРЕТ ТРОЈИЦЕ ЛИДЕРА: Рад на организацији таквог састанка већ у току

foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Rad na organizaciji takvog sastanka već je u toku. Očekujemo da će uskoro biti finalizovan - rekao je Peskov za zapadne medije.

Prema njegovim rečima, sastanak između lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine bio bi prikladan i veoma koristan.

- Postoji opšte razumevanje među učesnicima takvog mogućeg sastanka da bi on bio svrsishodan i veoma koristan - dodao je Peskov.

Prema pisanju medija, komentarišući izglede za održavanje trilateralnih konsultacija, Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da je Peking „u kontaktu sa relevantnim stranama u vezi sa susretom lidera Kine i Rusije“, ali nije pomenulo mogući sastanak uz učešće Trampa.

Samit APEK-a biće održan u kineskom Šenženu 18. i 19. novembra. Ranije je zamenik šefa ruske diplomatije Andrej Rudenko saopštio da još nema konačne potvrde da li će do susreta lidera Rusije, SAD i Kine doći na marginama foruma APEK-a.

Kako je izjavio Tramp, trilateralni sastanak sa Putinom i Sijem mogao bi da bude održan u Kini.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov ranije je istakao da je Putin tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom razgovarao o mogućnosti održavanja susreta sa Trampom i Si Đinpingom na samitu APEK-a u novembru.

(Sputnik)

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