Miško Ražnatović potvrdio transfer! NBA zvezda stigla u Evroligu!

Nekadašnja zvezda najjače lige na svetu pojačao turskog giganta.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Pisali smo danas da je Fenerbahče napravio jedan od najvećih poteza u Evroligi, jer je angažovao zvučno NBA pojačanje.

Dvajt Pauel je posle 12 godina otišao iz najjače lige na planeti i napustio Dalas Maverikse, pa će prvi put u karijeri zaigrati "preko bare".

Tim povodom oglasio se i Miško Ražnatović, agent Nikole Jokića i jedan od najuglednijih košarkaških menadžera na svetu.

On je na društvenim mrežama ostavio sledeću poruku:

After 12 consecutive seasons in Dallas Mavericks, Dwight Powell signed contract with Fenerbahce! #BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) October 30, 2026

- Posle 12 uzastopnih sezona u Dalas Maveriksima, Dvajt Pauel je potpisao ugovor sa Fenerbahčeom - napisao je Miško Ražnatović.

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