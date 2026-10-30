Košarka

Miško Ražnatović potvrdio transfer! NBA zvezda stigla u Evroligu!

С.С.

30. 10. 2026. u 18:44

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Nekadašnja zvezda najjače lige na svetu pojačao turskog giganta.

Мишко Ражнатовић потврдио трансфер! НБА звезда стигла у Евролигу!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Pisali smo danas da je Fenerbahče napravio jedan od najvećih poteza u Evroligi, jer je angažovao zvučno NBA pojačanje.

Dvajt Pauel je posle 12 godina otišao iz najjače lige na planeti i napustio Dalas Maverikse, pa će prvi put u karijeri zaigrati "preko bare".

Tim povodom oglasio se i Miško Ražnatović, agent Nikole Jokića i jedan od najuglednijih košarkaških menadžera na svetu.

On je na društvenim mrežama ostavio sledeću poruku:

- Posle 12 uzastopnih sezona u Dalas Maveriksima, Dvajt Pauel je potpisao ugovor sa Fenerbahčeom - napisao je Miško Ražnatović.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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