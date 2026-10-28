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ZVEZDA SA NAPRETKOM: Posle pauze danas se nastavlja ARKUS Superliga za rukometašice

Slobodan Krstović

28. 10. 2026. u 15:00

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POSLE pauze zbog obaveza reprezentacije danas se nastavlja ARKUS Superliga za rukometašice. Šampion Crvena zvezda ugostiće Napredak, Bor Temerin, a u derbi sastaju se Ruma i Naisa.

ЗВЕЗДА СА НАПРЕTКОМ: После паузе данас се наставља АРКУС Суперлига за рукометашице

Foto: Depositphotos

ŠESTO kolo ARKUS Superlige za rukometašice, danas: Bor - Temerin (20.00), Jagodina - Radnički (19.00), Crvena zvezda - Napredak (17.00), Ruma - Naisa (19.00), Vojvodina - Bekament (18.00), Mladost NP - Partizan (20.00).

TABELA: Radnički 10, Bor 8 (jedan meč manje), Napredak 7, C. zvezda 6 (dve utakmcie manje), Naisa 6 (jedan meč manje), Bekament 4, Partizan 4, Ruma 3 (1 meč manje), Vojvodina 3, Temerin 1, Jagodina 0 ( 2 meča manje), Mladost NP 0 bodova.

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