TRIJUMF IZ ODBRANE: Vaterpolisti Radničkog u drugom kolu Lige šampiona odigrali briljantno protiv Breše - 18:8

MOĆNI, neumoljivi Šumadinci. Vaterpolisti Radničkog su u drugom kolu grupe B Lige šampiona odigrali onako kako se od njih očekuje i razneli su u paramparčad slavnu Brešu - 18:8 (4:3, 7:1, 4:2, 3:2). Kragujevčani u trećem kolu dočekuju čuveni Pro Reko, koji je preksinoć potopio Oradeu sa 15:10.

FOTO: N. Skenderija

- Bila je ovo naša najbitnija utakmica u sezoni. Odigrali smo onako kako treba. Igra u odbrani nam je bila najvažnija, a i napad je bio izvanredan. Idemo dalje. Sada se fokusiramo na Regionalnu ligu, a potom dočekujemo Pro Reko i tada će nam ta utakmica biti najbitnija - ističe sjajni bek Radničkog Petar Jakšić.

Derbi je bio neizvestan samo u prvoj četvrtini. Radnički je poveo sa 2:0, Breša brzo uzvratila, a onda je na scenu stupio golman Radoslav Filipović, koji je sjajnim odbranama sprečio Italijane da preokrenu utakmicu u svoju korist. Kriza je drmala Kragujevčane sve do 3:3. Ali, brzo su se konsolidovali i eksplodriali u drugoj četvrtini, kada su izvarednom igrom u odbrani i ubitačnim napadom stekli nedostižnih 11:4.

Domaćin ni tada nije pomislio da povuče ručnu. Želeo je što ubedljiviju pobedu, par puta se odlepio na plus 10, ali su gosti uspevali na trenutak da smanje veliku prednost. Ipak, na kraju je naš šampion završio sa 18:8 i napravio veliki korak ka Top 8 Lige šampiona. U napadu je odskočio Nikola Lukić sa četiri gola.

- Od početka smo bili ozbiljni. Krenuli smo veoma dobro i onda primili lake golove. Oni su imali dve situacije da okrenu utakmicu u drugom smeru, ali smo uspeli da se odbranimo. Vratili smo se brzo i ostvarili jako bitnu pobedu. Znali smo kako je bilo prošle godine i nikako nismo želeli da nam se to ponovo dogodi. Nije ovo realan odnos snaga, ali moram da bude zadovoljan kako smo odigrali, posebno u odbrani. Sada sledi Pro Reko i biće to veoma važna utakmica za nas.Ali, pre toga nas očekuje dve utakmice u Regionalnoj ligi. Zato idemo korak po korak, sada se spremamo za Primorac - naglašava Sava Ranđelović.

Raspored

DRUGO kolo grupne faze Lige šampiona za vaterpoliste - grupa A: Sabadelj - Hanover 12:9, Olimpijakos - Jadran HN 19:17 pp. TABELA: Sabadelj 6, Olimpijakos 5, Jadran HN 1, Hanover 0 bodova. Grupa B: Radnički - Breša 18:8, Pro Reko - Oradea 15:10. TABELA: Radnički 6, Pro Reko 6, Oradea 0, Breša 0. Grupa C,danas: Jadran ST - Barseloneta (20.30), Novi Beograd - Mladost (20.30). TABELA: Barseloneta 3, Jadran ST 2, Mladost 1, Novi Beograd 0. Grupa D, danas: Steaua - Marselj (19.30), Panatinaikos - Ferencvaroš (20.30). TABELA: Ferencvaroš 3, Marselj 3, Panatinaikos 0, Steaua 0.