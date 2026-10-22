Napravio šest koraka, nema problema koš se priznaje (VIDEO)
NEVEROVATAN propust sudija.
Košarkaš Minesota timbervulvsa, Lamelo Bol odigrao je odličnu utakmicu u pobedi protiv Majamija sa 131:106, ali ono što je uradilo uveliko je tema ljubitelja igre pod obručima.
Naime, on je u jednom napadu postigao trojku i to ne bi bilo ništa čudno, da tom prilikom nije napravio čak šest koraka.
Sudije su na to ostali nemi. Prosto je neverovatno kako arbitri ovo nisu videli. Svakako potez Bola se vrti na društvenim mrežama.
On je na parketu proveo 28 minuta i za to vreme je ostvario učinak od 21 poena, dva skoka i šest asistencija.
U poražen timu igrao je Nikola Jović. Srpski reprezentativac je igrao 24 minuta i zabeležio je četiri poena, četiri uhvaćene lopte i dve asistencije.
Minesota narednu utakmicu igra protiv Orlanda, dok će Hiti opet biti domaćini u duelu sa Detroitom.
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