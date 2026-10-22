Košarka

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos večitog derbija Partizan - Zvezda u 7. kolu Evrolige

М.П.

22. 10. 2026. u 07:14

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Košarkaši Partizana i Crvene zvezde će odmeriti snage prvi put ove sezone.

Ево где можете да гледате уживо ТВ пренос вечитог дербија Партизан - Звезда у 7. колу Евролиге

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

U pitanju je meč Evrolige, crno-beli su domaćin u rasprodatoj Beogradskoj areni.

Grobari će pružiti podršku Partizanu, dok je već unapred rečeno i da će biti gostujućih navijača. Spekuliše se da će oko 1.000 Delija doći na ovu utakmicu, gde će pružiti podršku svojim miljenicima, pa će i sam kapacitet Arene biti manji.

Zvezda je trenutno u boljoj formi, pošto imaju četiri vezane pobede u Evroligi. S druge strane, Partizan je odlično počeo, ali je stao i zabeležio je tri uzastopna poraz u Evroligi, ali u ABA ligi igraju jako dobro.Naravno, derbi je posebna utakmica, pa tako i favorita apsolutno nema.

Utakmica između Zvezde i Partizana na programu je od 20 časova i 45 minuta. Direktan prenos ovog meča možete pratiti putem Arena sport 1 Premium kanala.

Takođe, meč možete pratiti putem Novosti sporta.

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