On nije čovek, on je mašina! Amerika u neverici nakon ovog poteza Luke Dončića (VIDEO)

Los Anđeles Lejkersi su novu sezonu počeli trijumfom na svom parketu protiv Golden stejta sa 127:105.

AP Photo/Lynne Sladky

Luka Dončić je za tri četvrtine upisao 28 poena, osam skokova i sedam asistencije, Voker Kesler je dodao 26, uz šut iz igre 12 od 12, dok je Ostin Rivs pobedi Lejkersa doprineo sa 23 poena.

Keslerovih 12 šuteva bez promašaja je drugi najbolji učinak u istoriji Lejkersa, odmah iza Vilta Čembrlejna koji je u martu 1969. godine šutirao 14 od 14.

Voriorse je, na drugoj strani, sa 23 poena predvodio Stef Kari na početku svoje 18. NBA sezone.

Inače, kao i uvek meč je obeležio Luka Dončić. Slovenački superstar izveo je potez za pamćenje u duelu Los Anđeles Lejkersa i Golden Stejt Voriorsa, kada je pogodio nestvarnu trojku sa gotovo polovine terena i to uz zvuk sirene na kraju prvog poluvremena!

LUKA DONCIC NO WAY. 🔥🔥🔥 Has words for Yaxel after. https://t.co/PzGuvHasUx — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 22, 2026

Bio je to trenutak koji je podigao publiku na noge i dodatno zapalio atmosferu u dvorani. Dončić je uzeo loptu, podigao se sa ogromne udaljenosti i poslao je pravo kroz obruč, dok je sirena označila kraj deonice. Čak ni velika udaljenost nije sprečila Luku da još jednom pokaže zašto je jedan od najatraktivnijih igrača današnjice.

Posebnu draž ovom potezu daje činjenica da je do njega došlo posle varnica sa novajlijom Golden Stejta Jakselom Lendeborgom. Posle verbalnog duela i tenzije na parketu, Dončić je odgovorio na svoj način - košarkaški, šutem koji će se vrteti na društvenim mrežama.