Srbin iz NBA lige na korak od Olimpijakosa!

PUČE bomba u Evroligi!

CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Šampion Evrope Olimpijakos na pragu je dovođenja Džona Končara iz NBA.

Beka srpskog porekla, koji je igrao za Jutu i Memfis samo detalji dele od šampiona Evrope. Očekuje se da u narednim satima bude ozvaničen ovaj transfer 30-godišnjaka u Pirej.

Ovo se dešava u trenutku kada je jedan od najvažnijih igrača u prošlosezonskom pohodu na evropski tron Tajler Dorsi, praktično na izlaznim vratima.

Končar je u NBA od 2019. Igrao je u karijeri za Memfis i Jutu. U karijeri je prosečno beležio 4.3 poena, četiri skoka i 1.5 asistenciju.

🚨BREAKING: Olympiacos is in talks to sign John Konchar! First told: @VaggelisIoanno2 | @athletiko_gr #olympiacosbc #olympiacos #euroleague #nba https://t.co/PXdSR8yRl4 — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) October 21, 2026

Inače, Končar može da pokriva pozicije beka i niskog krila, a pažnju ljubitelja košarke na ovim prostorima privukao je i zbog porodičnih veza sa Srbijom. Njegov deda sa očeve strane bio je srpskog porekla i emigrirao je iz Jugoslavije u Čikago, dok preko majke ima češke i mađarske korene.

Nakon što su u javnosti postali poznati njegovi srpski koreni, pojavile su se spekulacije o mogućnosti da jednog dana zaigra za reprezentaciju Srbije. Međutim, takva opcija nikada nije dobila konkretniji epilog. Interesovanje za njegovu naturalizaciju svojevremeno je pokazala i Hrvatska, ali ni ta ideja nije realizovana. Tako Končar do sada nije nastupao ni za jednu nacionalnu selekciju.