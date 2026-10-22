Srbin iz NBA lige na korak od Olimpijakosa!
PUČE bomba u Evroligi!
Šampion Evrope Olimpijakos na pragu je dovođenja Džona Končara iz NBA.
Beka srpskog porekla, koji je igrao za Jutu i Memfis samo detalji dele od šampiona Evrope. Očekuje se da u narednim satima bude ozvaničen ovaj transfer 30-godišnjaka u Pirej.
Ovo se dešava u trenutku kada je jedan od najvažnijih igrača u prošlosezonskom pohodu na evropski tron Tajler Dorsi, praktično na izlaznim vratima.
Končar je u NBA od 2019. Igrao je u karijeri za Memfis i Jutu. U karijeri je prosečno beležio 4.3 poena, četiri skoka i 1.5 asistenciju.
Inače, Končar može da pokriva pozicije beka i niskog krila, a pažnju ljubitelja košarke na ovim prostorima privukao je i zbog porodičnih veza sa Srbijom. Njegov deda sa očeve strane bio je srpskog porekla i emigrirao je iz Jugoslavije u Čikago, dok preko majke ima češke i mađarske korene.
Nakon što su u javnosti postali poznati njegovi srpski koreni, pojavile su se spekulacije o mogućnosti da jednog dana zaigra za reprezentaciju Srbije. Međutim, takva opcija nikada nije dobila konkretniji epilog. Interesovanje za njegovu naturalizaciju svojevremeno je pokazala i Hrvatska, ali ni ta ideja nije realizovana. Tako Končar do sada nije nastupao ni za jednu nacionalnu selekciju.
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