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Evo šta su radili pretučeni reprezentativci Holandije u Beogradu

М.П.

22. 10. 2026. u 09:34

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KAO bomba je jutros odjeknula vest da su sinoć pretučeni reprezentativci Holandije u Beogradu.

Ево шта су радили претучени репрезентативци Холандије у Београду

FOTO: Box to Box Pictures/Nick Koole / imago sportfotodienst / Profimedia

Zapravo, o čemu se radi!  U Cetinjskoj ulici u Beogradu protekle noći dogodio se teži incident kada je grupa od oko deset maskiranih muškaraca upala u baštu jednog poznatog ugostiteljskog objekta, potpuno demolirala inventar i tom prilikom povredila dvojicu mladića, saznaje "Telegraf.rs".

U pitanju su holandski ragbisti koji su izašli u centar naše prestonice da se opuste nakon što su juče igrali meč protiv Ukrajine u okviru Evropskog prvenstva (Grupa B) i pobedili 28:22.

Reprezentacija Holandije trebalo je da igra i protiv Srbije u subotu u 14.00 na stadionu FK Zemun, a za sada nije poznato da li će taj meč biti održan.

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