Evo šta su radili pretučeni reprezentativci Holandije u Beogradu
KAO bomba je jutros odjeknula vest da su sinoć pretučeni reprezentativci Holandije u Beogradu.
Zapravo, o čemu se radi! U Cetinjskoj ulici u Beogradu protekle noći dogodio se teži incident kada je grupa od oko deset maskiranih muškaraca upala u baštu jednog poznatog ugostiteljskog objekta, potpuno demolirala inventar i tom prilikom povredila dvojicu mladića, saznaje "Telegraf.rs".
U pitanju su holandski ragbisti koji su izašli u centar naše prestonice da se opuste nakon što su juče igrali meč protiv Ukrajine u okviru Evropskog prvenstva (Grupa B) i pobedili 28:22.
Reprezentacija Holandije trebalo je da igra i protiv Srbije u subotu u 14.00 na stadionu FK Zemun, a za sada nije poznato da li će taj meč biti održan.
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