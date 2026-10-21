Fudbal

Bivši fudbaler Zvezde odbio atraktivnu ponudu iz Rusije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 10. 2026. u 23:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Luka Ilić neće karijeru nastaviti u Rusiji. Srpski vezista bio je u pregovorima sa Rubinom iz Kazanja, članom ruske Premijer lige, ali dve strane nisu uspele da pronađu zajednički jezik.

Бивши фудбалер Звезде одбио атрактивну понуду из Русије

pressinphoto / Sipa USA / Profimedia

Rubin je Iliću ponudio ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje za još jednu sezonu. Ipak, ključni problem predstavljali su finansijski uslovi, zbog kojih dogovor na kraju nije postignut.

Prema pojedinim navodima, Ilić je želeo da zadrži godišnju platu koju je imao u Ovijedu, a koja je navodno iznosila oko milion evra. Ipak, ove informacije treba uzeti sa rezervom, s obzirom na to da su španski mediji ranije objavljivali da se zarade fudbalera tog kluba kreću između 250.000 i 400.000 evra po sezoni.

Podsetimo, Ilić je početkom septembra sporazumno raskinuo ugovor sa Ovijedom, nakon čega je ostao bez kluba. Srpski fudbaler je od tada slobodan u izboru nove sredine, a ostaje da se vidi gde će nastaviti karijeru.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAD ČUJEM, POLUDIM! Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom

"KAD ČUJEM, POLUDIM!" Sandra Afrika bi zabranila Bajagin veliki hit - pevačica šokirala izjavom