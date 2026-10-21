Bivši fudbaler Zvezde odbio atraktivnu ponudu iz Rusije

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Luka Ilić neće karijeru nastaviti u Rusiji. Srpski vezista bio je u pregovorima sa Rubinom iz Kazanja, članom ruske Premijer lige, ali dve strane nisu uspele da pronađu zajednički jezik.

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Rubin je Iliću ponudio ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje za još jednu sezonu. Ipak, ključni problem predstavljali su finansijski uslovi, zbog kojih dogovor na kraju nije postignut.

Prema pojedinim navodima, Ilić je želeo da zadrži godišnju platu koju je imao u Ovijedu, a koja je navodno iznosila oko milion evra. Ipak, ove informacije treba uzeti sa rezervom, s obzirom na to da su španski mediji ranije objavljivali da se zarade fudbalera tog kluba kreću između 250.000 i 400.000 evra po sezoni.

Podsetimo, Ilić je početkom septembra sporazumno raskinuo ugovor sa Ovijedom, nakon čega je ostao bez kluba. Srpski fudbaler je od tada slobodan u izboru nove sredine, a ostaje da se vidi gde će nastaviti karijeru.