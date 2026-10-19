"IMAĆEMO VELIKI RAT" Vučić otkrio šta prvo rekao timu kad je izašao iz vile svog ruskog kolege

ALEKSANDAR Vučić podsetio je večeras na Hepi Tv kako je svojevremeno pričao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i kako je upozorio da će doći do velikog sukoba u svetu.

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- I pričali smo, sami smo bili u Sočiju. To je bilo 25. novembar, dva i po, skoro 3 meseca do početka sukoba u Ukrajini. Ja sam taj dan izašao iz njegove vile i rekao sam svima, i Tanji i Suzani, svima: "Imaćemo veliki rat. " On kaže: "Je l' ti Putin nešto rekao? " Nije mi rekao. "E, ti si drama queen, izmislio si to," i tako dalje. Ja se sećam toga Ja onda kažem, javno: "Mi se približavamo velikom svetskom sukobu. " I oni mi se svi smeju. Kažu: "E, budala, opet nešto izmišlja, drama queen. " A ja sam samo analizirao stvari, očigledno bolje nego drugi. I posle sam rekao: "Počeće 1. marta," promašio sam za, koliko, 6 dana. 22. je počelo, 6-7 dana - rekao je on.

Kako je naveo, suština je bila u tome da je pričao sa Putinom šta se sve zbivalo, da je tada već tada osetio šta će da se desi.

- Već je tad prošlo onaj upad u Skupštinu Srbije, tokom korone. Kad su upali oni Škundrićev sin i ostali sinovi bogatih, što nisu valjda mogli da izlaze kad su hteli, kako su hteli, tokom korone. Potpuno besmisleni razlozi bili, ali ste videli da su tuđe službe tada radile na tome da se razvrgne država, i već je počeo taj rad, na ozbiljan način. I pričali smo nas dvojica tad, i o Janukoviču, i o svima drugima koje je Putin skrivao, posle izvesnog vremena skrivao. Dao im je utočište u Moskvi, i mnogim drugim ljudima, i Miloševićevoj porodici, i mnogim drugima. I on kaže meni, ja mu kažem: "A kako si našao sve te da nema nijedan bar da ostane, da se bori do kraja?" Ovaj u Ukrajini, ovaj, ne znam gde je bilo, u nekoj od tih centralnoazijskih republika. I on meni kaže: "Vidiš, za to si u pravu, to može čovek da prepozna. Kaže: "Zato tebe nikad ništa nisam ni pitao, zato što znam da nikada ne bi napuštao Srbiju," i tako dalje - ispričao je Vučić.