BLOKADERI NAPRAVILI SAČEKUŠU I UNAKAZILI AKTIVISTU SNS-A: Šutirali ga na zemlji

RUSKI predsednik Vladimir Putin predložio je da se sledećeg meseca održi samit sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i kineskim liderom Si Đinpingom kako bi pregovorima okončali četvorogodišnji sukob u Ukrajini na način koji bi išao u korist Moskvi, piše "Wallstreet Journal" (WSJ), pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa razgovorima.