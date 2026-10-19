Politika

BLOKADERI NAPRAVILI SAČEKUŠU I UNAKAZILI AKTIVISTU SNS-A: Šutirali ga na zemlji

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19. 10. 2026. u 23:27

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Večeras se na Zvezdari dogodio još jedan bezumni, mučki i kukavički napad na aktivistu Srpske napredne stranke (SNS) M. Đ, koga su dvojica blokadera sačekala ispred samog ulaza u njegovu zgradu i brutalno ga pretukla.

БЛОКАДЕРИ НАПРАВИЛИ САЧЕКУШУ И УНАКАЗИЛИ АКТИВИСТУ СНС-А: Шутирали га на земљи

Foto: SNS

Ovaj jezivi incident dogodio se u Ulici Deset avijatičara na Konjarniku, odmah nakon završetka stranačkog skupa. Dvojica blokaderskih divljaka iz zasede su napala nedužnog čoveka, nanoseći mu teške, višestruke povrede po čitavom telu, dok su najkritičniji udarci završili u predelu glave.


Da se ne radi samo o nasumičnom incidentu, već o klasičnoj, unapred pripremljenoj "sačekuši" i pokušaju zastrašivanja, svedoče i zastrašujuće reči koje su blokaderi izgovarali dok su nemoćnog čoveka šutirali na pločniku.

Dok je napadnuti aktivista povređen i bez svesti ležao na zemlji, kukavice su mu direktno poručile da tačno znaju gde živi i sa kim živi, otvoreno preteći njegovoj porodici i najbližima.

Policija je reagovala izuzetno brzo i odmah izašla na lice mesta kako bi izvršila uviđaj, dok je ekipa Hitne pomoći prevezla teško povređenog M. Đ. u dežurnu zdravstvenu ustanovu, gde mu se ukazuje hitna medicinska pomoć.

Povodom ovog divljačkog napada oglasio se Opštinski odbor Srpske napredne stranke Zvezdara, koji je najoštrije osudio ovo zversko nasilje i pozvao državu na odlučnu reakciju:

- Opštinski odbor SNS Zvezdara zahteva da nadležni organi hitno pronađu i privedu pravdi počinioce, a nadležne institucije reaguju u skladu sa zakonom i sankcionišu nasilje za primer svima kojima je ono svakodnevnica - navodi se u saopštenju SNS-a.

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