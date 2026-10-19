POBEDA ZA NASLEDNIKA: Mladi trener ruskog Orenborga Aleksa Brđović treći put postao otac i slavio protiv MGTU - 3:2
ALEKSA Brđović je dobio treće dete, sina i najlepši dana neće pamtiti samo po rođenju naslednika.
Ekipa koju predvodi Brđović sa klupe, Orenburg, na čiju je klupu seo letos, slavila je u Moskvi protiv MGTU rezultatom 3:2.
Kolo u ruskom šampionatu obeležili su Nikola Jovović i Veljko Mašulović (23 poena), koji su sa svojom NOVO-m matirali slavno Belogorje sa 3:2.
Ostali naši igrači nisu se radovali. Dabilo Pavlović (4 poena) je sa Kurbasom izgubio od Dinamo LO - 2:3, Petar Krsmanović (5) sa Dinamom UFA u Moskvi izgubio od Dinamo - 0:3.
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