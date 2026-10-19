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Sve se promenilo: Samo jedan Srbin slavio u prvenstvu Italije!

Slobodan Krstović

19. 10. 2026. u 23:00

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NEKAD su Orlovi harali italijanskim odbojkaškim nebom.

Све се променило: Само један Србин славио у првенству Италије!

foto volleyballworld.com

Danas je slika drugačija. U prvom kolu Serije A na terenu su se pojavila samo trojica srpskih predstavnika: Aleksandra Nedeljkovića (Itas Trentino), Miran Kujundžić (Lube) i Nikola Brborić (Pjaćenca).

Od reprezentativaca Srbije pravu šansu je dobio Nedeljković, koji je sa 10 ponea doprineo da Itas Trentino kao gost pobedi Modenu sa 3:0.

Brborić je povremeno ulazio u igru, osvojio jedan poen u trijumfu Pjaćence na gostovanju Padovi - 3:0.

Na kraju, Kujundžić je sa klupe gledao duel Lubea protiv Verone.

Ostali mečevi prvog kola: Ćisterna - Milano 3:0, Kuneo - Peruša 2:3, Tinet Prata - Monca 3:1.

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