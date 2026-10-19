VUČIĆ ODGOVORIO GINTERU FELINGERU: Ja ću naći načina da se to dogodi, a u TV studiju "kom opanci, kom obojci"

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je da je NATO i albanski lobista Ginter Felinger rekao da hoće duel sa njim, ali da neće da dođe u Beograd, već da duel bude u onlajn formi i ukazao da Felinger, koji je podržao studentsku listu, smatra da treba srušiti spomenik Milici Rakić u Tašmajdanskom parku.

Foto: Printskrin TV Pink

- U politici se neretko srž krije u detaljima. Felinger, Austrijanac, ekonomista, izrazito proalbanske, antisrpske orijentacije, najžešći NATO lobista, rekao je da svim srcem podržava Srdanovića, čovek koji je rekao da treba srušiti spomenik Milici Rakić, a podići Medlin Olbrajt. Ja sam mu ponudio duel. On je rekao da hoće, ali neće da dođe u Beograd, nešto onlajn. Ja ne znam kako to izgleda, ali ja sam uvek spreman. Siguran sam da bi ga dočekali sa oduševljenjem na skupu na Slaviji ili ne znam gde drugo da prave taj skup. Ja sam siguran da će mu državni organi garantovati svaku vrstu sigurnosti. Mi ćemo mu kao država obezbediti sigurnost, bezbednost, a u TV studiju "kom opanci, kom obojci". On je rekao - ja prihvatam, ali u stvari ne prihvatam. Ja ću naći načina da se to dogodi - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin/TV Pink

Kazao je da studentska lista od početka rekla da neće na duel sa njim.

- Ja sam za njih kao krst, kao kad đavo ugleda krst, pa neće nikako pred taj krst. Oni nisu umeli čak ni da taktiziraju. Umesto da ćute, bar da čekaju da vide da li sam ja prihvatio ili ne, oni žure da izdaju saopštenje da su sve odbili. Posle minut i po odbijaju sve živo, samo da se ne dogodi ni slučajno situacija u kojoj bismo nas dvojica seli u isti studio. Sve može, samo ne može sa Vučićem. Oni žele da unize naš narod. Oni hoće da kažu - mi nećemo narodu da polažemo račune. Neki Dragojlo iz BIRN-a kaže - super je što se uništavaju francuski i italijanski gradovi. E tako bi oni i našu državu da pretvore u ruševine. Oni se ne libe da kažu - nas ljudi ne zanimaju. Oni hoće da kažu najgore neprijetelje ćemo da uzmemo. Kao što su insistirali da Miloševića hapse na Vidovdan. To sa Felingerom nije nimalo slučajno i dvosmisleno. Daću sve od sebe da tehnički usaglasimo, da to bude duel, a ne davanje izjava - rekao je Vučić.

Rekao je da je bio ponosan na činjenicu da je bio na čelu pokreta koji im se suprotstavljao.

- Odbranio se narod. Ljudi su rekli - hoćemo mi da se pitamo, a ne stranci. Od programa nismo čuli ništa, čuli smo fraze. Olinjali i ofucali kadrovi DOS-a. Svi oni su na ovakav ili onakav način vezani za DOS-ovske stranke. Sve je to DS. Rešili su da se vrate na vlast kada je kasa puna. Čini mi se da su ljudi to razumeli - naveo je Vučić.

Ističe da se trudi da ode u srpska sela, predgrađa, gradove.

- Nikada nisam želeo da budem opsednut metropolama. Sa dovoljno strpljenja saslušam ljude, da vidim da pomognem. Verujem da sam učinio bitnu stvar. Dobar deo lokalnih ljudi ne želi da čuje ljude, daću sve od sebe da takvi ljudi budu mnogo češće menjani. Da se ljudi ne naviknu na tašnu, mašnu, službeni automobil - kazao je.

O zdravstvu

Rekao je da je napravio grešku kada je u pitanju zdravstvo u Srbiji, jer su potrošene milijarde u velike projekte u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ali nisu urađeni zdravstveni centri u Kikindi, Somboru, Zrenjaninu i drugim mestima.

- Kažu u Zrenjaninu ima magnetna rezonanca, ali ne radi na dva dana. Pa ih šalju kod privatnika. Imamo situaciju da se ne čuju pokrajinske vlasti i ministarstva. Mogli smo možda manje da uložimo u KC Beograd, ne mora da bude baš kao spejsšatl, uradili smo Tiršovu 2, KVK Dedinje, ali ne možete da nemate tako uređene bolnice u Smederevu, Boru, Zaječaru... Gde god da krenete na istok, nemate. To je ozbiljan problem. A ako o svemu tome moram samo ja da mislim, onda je to takođe problem. Ali sam razumeo t, i uložićemo 2 milijarde, sa opremom, i to da rešimo u naredne četiri godine. Lečićemo Dišenovu mišićnu distrofiju, druge retke bolesti. Dodatnih 50-60 miliona evra za retke i inovativne bolesti. Sada nam od novembra dolaze novi Astrazenekini lekovi za kancere, to su najbolji lekovi za lečenje raka na celom svetu - rekao je on.

Foto: Printskrin/TV Pink Ističe da je važno vraćanje zubara u svakodnevni život ljudi.

- Važno mi je vraćanje zubara u svakodnevni život naših ljudi. Da ljudi mogu da odu da poprave zub, da stave lek u zub, da mogu da urade protezu, da mogu da urade za decu šta god hoće i da za to ne moraju da idu kod privatnika - naveo je Vučić.

Kaže da je posetio svaku opštinu najmanje tri puta, a neke 70 puta.

- Ne postoji opština koju nisam posetio - naveo je.

O Novom Pazaru

- Ja razumem da deo Bošnjaka u Novom Pazaru ne želi da čuje himnu. Ja molim samo Bošnjake da sagledaju ko je za njih uradio u prethodnom periodu. Mi nastavljamo sa izgradnjom brze saobraćajnicom Kraljevo-Raška-Novi Pazar. Radimo Kliničko bolnički centar u Novom Pazaru. Ulagali smo u svaku oblast, izgradili stadion. U Pazaru sam pomagao i crkve i manastire, ali i džamiju. Neka ljudi razmisle da li je bilo ko na studentskoj listi učinio bilo šta za njih. Nikada nisam dozvolio da se unosi verska netrpeljivost, svako ima pravo slobode veroispovesti u ovoj zemlji. Nama je potreban mir, stabilnost, ulaganja u taj kraj. Mi pričamo o tome da veliki broj građana želi da glasa za listu na kojoj lideri kažu da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac. Da biste bili protiv nekoga, prihvatili ste svakoga. Ima mnogo ljudi koji su protiv mene, to je demokratija. Nemoj da se pravite naivni - pusti, to je jedan čovek rekao, ne, to je lider rekao. Vi morate da znate da će vam to biti politika. Oni moraju da budu Gruhonjićevi studenti, Pajtićevi. Neko treba da provodi njihovu politiku - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin TV Pink

Komentarišući izhavu Tonina Picule da su ovi izbori "biti ili ne biti za Vučića", Vučić je rekao da je Picula time poručio da su to izbori biti ili ne biti za Hrvtsku, jer je njihov jedini cilj da sklone Vučića.

-Zašto im je cilj da skinu Vučića? Šta mislite, zašto je cilj Milu Đukanoviću, Milojku Spajiću, Aljbinu Kurtiju i Piculi cilj da ode Vučić? Zato što žele jaču Srbiju ili zato što žele slabu, podaničku Srbiju kakvu su imali do 2012. godine? Samo mi recite, neću ja uopšte da vam kažem ništa na to. Samo razmislite - zašto Aljbinu Kurtiju smeta Aleksandar Vučić, a ne smetaju mu studenti? Zato što zna da će ovako ili onako da priznaju nezavisno Kosovo, a Vučić neće dok je živ. Oni vole Kurtija, oni su ga pustili iz pritvora u Srbiji, pustili su braću Mazreku - kazao je.

O izborima

Zamolio je građane da izađu na izbore.

- Oni vas varaju oko velike izlaznosti. Mi štitimo otadžbinu, državnost, štitimo i čuvamo Srbiju. Samo je važno da izađemo, očekujem veliku izlaznost, očekujem da izađe 4 miliona i 100 hiljada. Nećemo vam dozvoliti da kradete džakove, zapisnike, jedan jedini glas u Srbiji. Dogodili se da je narod oduševljen politikom da je Stepinac jednako vladiki Nikolaju, mi ćemo da čestitamo. Oni sebe i dalje obmanjuju pričom da će da pobede. To su bajke. Razlika će da bude toliko velika da će da budu šokirani. Ja očekujem najmanje 400.000 glasova razlike - kazao je.

- Vučić neće da proglasi ništa dok ne sagleda sve. Ja se svakako pre deset uveče neću obratiti. Nisam dete od 12 godina. Samo ćemo da brojimo glasove, nećemo ništa da radimo. Mi radimo istraživanja svakoga dana. Tu greške nema, samo da to imate u vidu. Onda neka oni objašnjavaju ljudima zašto su ih tako obmanjivali. Za četiri godine imate dovoljno vremena, sledeći parlamentarni izbori - rekao je Vučić.

O Bakiću

- Bakić mora nekako da obajsni ljudima - govorio je o Pirovoj pobedi. Ovo će biti čista pobeda kao suza u jednoj od najlepših kamapanja. Ničiju porodicu nisam vređao, njih sam uglavnom citirao...Naši spotovi su pozitivni, njihovo je sve mračno i negativno, samo da mrze. Kada budemo pobedili, zahvaliću se ljudima, jer je neverovatno šta su izdržali i kako su umeli da izaberu budućnost. Videćete koliko će njih u novu Demokratsku stranku, sa Đokićem u novu stranku... Zato je važno da imamo apsolutnu većinu, a onda ćemo da vidimo koga ćemo od manjinskih stranaka. Tražiću vladu brzih, efikasnih ljudi - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/TV Pink

O KiM

- Oni nemaju nijednog kandidata sa KiM, imaju preko 100 kandidata iz Beograda. To nije srpska lista, već beogradska. Nemaju nijednog seljaka, radnika, studenta. Dovoljno sam veteran da su to sve signali šta će im biti politika, ako je neko zapovedio. Oni će da nam pričaju sutra kakav je život Srba na KiM. Koliko pojma nemate šta se dešava na KiM, niti išta razumete, jer ćete to da date Rašiću, Kurtiju - kazao je.

- Svaki normalan čovek živi za decu, roditelje, supružnike, braću sestre, a ja uz sve to imam obavezu da živim i za svu drugu decu i celu našu zemlju. Ne znam šta bih rekao na to. Bio sam srećan, Milica ranije nije dolazila na skupove, i nije mi ni rekla da će da dođe. Ona je rekla da je htela da me iznenadi, pa je došla na skup. Njoj je mnogo teško palo kako se vratila u zemlju i počela ovde da radi. Mnogo se sekirala zbog svega što je čitala i slušala. Tako da je verovatno i ona htela da da neki svoj doprinos - naveo je.

Na pitanje da li je srećan političar, građanin, Vučić kaže:

- Srećan sam zbog napretka Srbije, pomalo sam zabrinut za budućnost Evrope i sveta. Imam dovoljno energije i entuzijazma da se borim za ljude, za zemlju. Pobediće onaj ko je bonji. Strašno je važno da izađemo na izbore, jer samo tako nećemo prepustiti budućnost države nekom drugom, onima koji su manje odgovorni. Našim starijim biračima da kažem, njihov glas je glas i za one mlađe. Država nije igračka.

Pozvao je na skup u Nišu.

- Mnogo je važnije šta ćemo da poručimo ljudima. Biće vesela, pobednička atmosfera. Hvala svima koji su učestvovali u lepoj i čistoj kampanji. Mi izgubili, pobedili, biće veselo i muzika - cela Srbija će u nedelju da miriše na ruzmarin. Nadam se ubedljivoj pobedi. Mi ćemo da se veselimo jer smo uradili sve što smo mogli, i to čisto, pošteno, bez ikakvih trikova. Nikoga nismo vređali. Ponosan sam što smo se suprotstavili mnogima moćnima iz sveta, koji su uložili milijarde da ovu zemlju sruše. Srbiju nisu uspeli i Srbiju neće pobediti - kazao je