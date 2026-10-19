Kakva utakmica u Turskoj: Trabzon na krilima Salaha pobedio Bešiktaš, Vlahović bez učinka (VIDEO)
DERBI 9. kola turskog prvenstva odigrali su Trabzon i Bešiktaš. Na kraju se domaćin radovao sa 2:0.
U neverovatnoj formi nalazi se tim sa stadiona "Papara Park". Ovo mu je bila četvrta vezana pobeda, a treća u šampionatu i to bez primljenog gola. U tom nizu savladali su Galatasaraj (4:0), Samsunspor (3:0) i Bešiktaš (2:0).
Što se tiče Lige konferencije, izabranici Tomasa Risa trijumfovali su u gostima protiv Kupsa sa 4:2. Inače, Trabzon u ovom takmičenju igra sa Crvenom zvezdom. Duel na stadionu "Rajko Mitić" na programu je 17. decembra.
Duel Trabzon - Bešiktaš bio je sjajan. Gosti su prvi zapretili. Žunior Olaitan je probao u 10. minutu, ali njegov udarac glavom je odličnom reakcijom zaustavio Andre Onana.
Nedugo potom, tačnije u 21. minutu na semaforu je stajalo 1:0. Ozan Tufan se upisao u strelce. Do kraja poluvremena rezultat je ostao nepromenjen, iako je bilo prilika na obe strane. Dve velike su propustili igrači Vinćenca Italijana. Kamerunac je još jednom sjajno intervenisao i zaustavio pokušaj Leandra Trosara, zatim je Majkl Muriljo pogodio stativu.
Nije manjkalo uzbuđenja ni u nastavku susreta. U 70. minutu Belgijanac je odlično šutirao, no lopta je prozujala pored desne stative. Samo minut kasnije stigla je kazna za promašaj krilnog napadač Bešiktaša.
Po levoj strani je prošao Frankulinjo, poslao je loptu po zemlji, a na pravom mestu je bio Mohamed Salah koji je duplirao prednost i izazvao veliku radost domaćih navijača. Egićanin je tako postaivo konačan rezultat. On se u strelce upisao osmi put na isto toliko mečeva u prvenstvu Turske.
Srpski fudbaler Dušan Vlahović odigrao je celu utakmicu za tim iz Istanbula, ali nije imao učinak.
Trabzon je posle ove pobede četvrti na tabeli sa 16 bodova, ima tri manje od vodećeg Galatasaraja. Bešiktaš je na petom mestu sa 15.
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