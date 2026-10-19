Fudbal

Kakva utakmica u Turskoj: Trabzon na krilima Salaha pobedio Bešiktaš, Vlahović bez učinka (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 10. 2026. u 21:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DERBI 9. kola turskog prvenstva odigrali su Trabzon i Bešiktaš. Na kraju se domaćin radovao sa 2:0.

Каква утакмица у Турској: Трабзон на крилима Салаха победио Бешикташ, Влаховић без учинка (ВИДЕО)

FOTO: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

U neverovatnoj formi nalazi se tim sa stadiona "Papara Park". Ovo mu je bila četvrta vezana pobeda, a treća u šampionatu i to bez primljenog gola. U tom nizu savladali su Galatasaraj (4:0), Samsunspor (3:0) i Bešiktaš (2:0).

Što se tiče Lige konferencije, izabranici Tomasa Risa trijumfovali su u gostima protiv Kupsa sa 4:2. Inače, Trabzon u ovom takmičenju igra sa Crvenom zvezdom. Duel na stadionu "Rajko Mitić" na programu je 17. decembra.

Duel Trabzon - Bešiktaš bio je sjajan. Gosti su prvi zapretili. Žunior Olaitan je probao u 10. minutu, ali njegov udarac glavom je odličnom reakcijom zaustavio Andre Onana.

Nedugo potom, tačnije u 21. minutu na semaforu je stajalo 1:0. Ozan Tufan se upisao u strelce. Do kraja poluvremena rezultat je ostao nepromenjen, iako je bilo prilika na obe strane. Dve velike su propustili igrači Vinćenca Italijana. Kamerunac je još jednom sjajno intervenisao i zaustavio pokušaj Leandra Trosara, zatim je Majkl Muriljo pogodio stativu.

Nije manjkalo uzbuđenja ni u nastavku susreta. U 70. minutu Belgijanac je odlično šutirao, no lopta je prozujala pored desne stative. Samo minut kasnije stigla je kazna za promašaj krilnog napadač Bešiktaša.

Po levoj strani je prošao Frankulinjo, poslao je loptu po zemlji, a na pravom mestu je bio Mohamed Salah koji je duplirao prednost i izazvao veliku radost domaćih navijača. Egićanin je tako postaivo konačan rezultat. On se u strelce upisao osmi put na isto toliko mečeva u prvenstvu Turske.

Srpski fudbaler Dušan Vlahović odigrao je celu utakmicu za tim iz Istanbula, ali nije imao učinak.

Trabzon je posle ove pobede četvrti na tabeli sa 16 bodova, ima tri manje od vodećeg Galatasaraja. Bešiktaš je na petom mestu sa 15.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Sudijski ekspert jasan: Radnički oštećen u Surdulici! Jokić osporio penal, ali i odluku kod drugog gola
Fudbal

0 0

Sudijski ekspert jasan: Radnički oštećen u Surdulici! Jokić osporio penal, ali i odluku kod drugog gola

Fudbaleri Radničkog poraženi su na gostovanju Radniku u Surdulici, a posle utakmice u centru pažnje našle su se i sudijske odluke. Sudijski ekspert televizije Arena sport Zdravko Jokić analizirao je nekoliko spornih situacija i ocenio da su Nišlije oštećene kod dosuđenog penala, ali i da je u začetku akcije za drugi gol domaćina postojao prekršaj nad igračem Radničkog.

19. 10. 2026. u 20:40

Politika
Tenis
Fudbal
HTEO DA DOVUČE ANTARKTIK U PUSTINJU: Plan od 100 miliona – Saudijski princ osmislio neverovatan poduhvat

HTEO DA DOVUČE ANTARKTIK U PUSTINjU: Plan od 100 miliona – Saudijski princ osmislio neverovatan poduhvat