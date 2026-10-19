Efes posle pobede u Evroligi razočarao u šampionatu Turske
EVROLIGAŠ iznenađujuće poražen u prvenstvu.
Efes je u prošlom kolu Evrolige pobedio Žalgiris u gostima (85:70). Delovalo je da je tim Pabla Lasa uhvatio pravi ritam, ali usledio je šok u šampionatu Turske.
Erokspor je slavio u 4. kolu sa 73:70 (24:18, 19:25, 9:15, 21:12) i nastavio je seriju sjajnih rezultata.
Izabranici Ufuka Saridže upisali su peti uzastopni trijumf u svim takmičenjima. U toj seriji pored tima iz Istanbula savladan je i Tofaš.
Što se utakmice tiče, Efes je u poslednji period ušao sa šest poena prednosti - 52:58 i činilo se da će rutinski privesti utakmicu kraju.
Ipak, Erokspor je odigrao sjajno četvrtu četvrtinu, posebno u odbrani. Evroligaša je sveo na 12 poena i to mu je pomoglo da upiše veliku pobedu.
Najefikasniji kod domaćina bio je Majkl Dejvis sa 18 poena, pratio ga je Kevin Jebo sa 17. U poraženom timu najviše se istakao Kolin Malkolm sa 15 poena, dok je Erdžan Osmani stao na 12.
Erokspor posle ove pobede ima učinak 3-1, baš kao i Efes.
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