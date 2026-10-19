Zvezda ili Partizan? Tijana Bošković otkrila za koga navija! Dugo je ćutala o tome!

Najbolja srpska odbojkašica pomno prati dešavanja u Evroligi.

FOTO: V.M./ATAImages

Najbolji korektor sveta, Tijana Bošković, nedavno je osvojila pehar Superkupa Turske, pošto je njen Vakifbank pobedio Ezačibašija rezultatom 3:2.

Srpska odbojkašica je najavila novu berićetnu sezonu i žetvu pehara u klubu iz Antalije. Međutim, daleko veću pažnju privukao je njen odgovor na pitanje da li navija za Crvenu zvezdu ili Partizan, kada se večiti rivali takmiče u Evropi.

- Volim da gledam košarku, posebno Evroligu. Naravno, navijam za srpske klubove, Partizan i Crvenu zvezdu. Kad god igraju u Istanbulu, ako imam priliku, trudim se da odem na utakmicu, gledam ih i pružim im podršku - rekla je Tijana Bošković.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Reprezentativka Srbije je potom objasnila koliko se raduje prvom peharu u Vakifbanku.

- Sjajan je osećaj započeti sezonu osvajanjem trofeja. To nam daje veliko uzbuđenje i dodatnu motivaciju da nastavimo da radimo i igramo još bolje. Ove godine imamo priliku da osvojimo još četiri trofeja i osećamo se veoma srećno zbog toga. Znamo da neće biti lako, jer imamo veoma kvalitetne protivnike i u domaćem prvenstvu i u Evropi. Zato je jedino što možemo da uradimo da svakog dana pružamo maksimum, dolazimo na treninge i naporno radimo. Nadam se da ćemo na kraju sezone ostvariti dobre rezultate - nastavila je Boškovićeva.

FOTO: V.M./ATAImages

Prijaju joj komplimenti da je najbolja na svetu, ali se ne obazire mnogo na njih:

- Trudim se da ne razmišljam previše o tome. Samo želim da pružim maksimum svaki put kada dobijem priliku. Znam da svako može da napreduje, pa tako i ja moram da nastavim da se usavršavam. Zato razmišljam samo o tome kako da dam sve od sebe i svakog dana budem bolja - kaže prva zvezda Vakifbanka.

Na kraju je pohvalila celu ekipu.

- Ne bih govorila samo o Zehri, već o svim saigračicama. Zaista sam srećna što sam ovde. Ovo mi je druga uzastopna sezona i veoma je lepo deliti teren sa tako sjajnim igračicama, ali i divnim ljudima. Kao što ste rekli, Zehra je naša kapitenka i svoju ulogu obavlja na najbolji mogući način. Trudi se da nam mnogo pomogne. Videli ste kako je igrala na prethodnoj utakmici. Proglašena je za najkorisniju igračicu meča. Naravno, njeno iskustvo i kvalitet imaju ogroman značaj za naš tim - zaključila je Tijana Bošković.

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