MI GLASOVE DA KRADEMO NEĆEMO, A BOGAMI NEĆEMO NI NJIMA DATI: Vučić o izbornoj noći
ALEKSANDAR Vučić je govoreći za Hepi Tv otkrio kako će izgledati izborni dan u Srbiji.
- Hoćemo ove prenatalne testove da svi budu besplatni. Važno mi je za dijabetes da damo te, kako se to kaže, dva senzora ili tako nekako. To je izuzetno važno. Da to damo za džabe. Ovi naši ljudi iz finansija će da polude kad čuju, ali ako jedan život možemo da spasimo, dva života da spasimo, važnije je od svih para iz budžeta. Lečićemo i mišićnu distrofiju, to je neki lek, skupo k'o đavo. Samo za ta čuda treba 50 miliona evra godišnje. Što se žena tiče, najveća je sramota cele kampanje, i zato sam rekao da ćemo da pevamo, mi ćemo u nedelju da pevamo, izgubili, dobili, i nastavićemo da se borimo i iste večeri ću reći, ja znam da su oni najgori i uopšte nećemo da se foliramo, znam ko su ljudi, sve olinjali DOS, istog dana ću to reći, od sutra u borbu. Ako pobedimo, onda ćemo malo manje da se čuje pesma, malo manje da se uznesemo i onda ću ja probati da smirim naše, ali ruzmarin će da se čuje u svakom slučaju. Svi koji hoće da pevaju, i u porazu, dobrodošli su kod nas u štab. Mi da krademo i pljačkamo kao oni, ne pada nam na pamet. Ali ni njima nećemo dati da nam pokradu glasove. Trenutak kad udarite jednu ženu pesnicom u glavu krvnički, a da tog dana ne kažete "žao nam je, izvinite, to nam se više nikad neće dogoditi", da ni jedan ne izađe i kaže "žao nam je, izvinite", ko je vas vaspitavao - rekao je Vučić i konstatovao da je to nešto najgore. - kaže Vučić.
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