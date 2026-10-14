ZAPAD U NEVERICI: Rusija dočekala vesti koje ni sama nije sanjala

Najnovije vesti iz sveta sporta duboko su uzdrmale političku i sportsku scenu Evrope.

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Rat u Ukrajini i dalje traje, Ruska Federacija beleži velike pobede na sportskim sudovima i u krovnim organizacijama, polako ali sigurno obezbeđujući povratak svojih takmičara na međunarodnu scenu.

Države koje zbog svog političkog stava prema ratu u Ukrajini ne dozvoljavaju ruskim sportistima da uđu na njihovu teritoriju i takmiče se, više neće moći da organizuju velika sportska nadmetanja! Ovu radikalnu odluku donela je Evropska federacija vodenih sportova (European Aquatics), poslavši jasnu poruku da se diskriminacija neće tolerisati.

Predsednik Evropske federacije vodenih sportova, Antonio Silva, bio je potpuno otvoren tokom svoje posete Rusiji, gde je boravio na poziv Dmitrija Mazepina, predsednika Sveruske plivačke federacije. Silva je novinarima jasno stavio do znanja da sport i politika ne smeju da se mešaju.



- Nemamo nameru da održavamo takmičenja u zemljama koje neće izdavati vize ruskim sportistima", poručio je Silva.

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On je dodao da su sve zemlje koje su preuzele domaćinstva za takmičenja do 2028. godine već potpisale i garantovale izdavanje viza za ruske plivače. Što se tiče Evropskog prvenstva 2028. godine, domaćin još uvek nije izabran, ali je Silva podvukao da će ključni uslov za dobijanje organizacije biti apsolutna garancija viza za Ruse

Štaviše, krovne sportske organizacije idu korak dalje, pa se već šuška o tome da bi Rusija uskoro mogla da dobije domaćinstvo Svetskog prvenstva u plivanju. Kako je otkrio Dmitrij Mazepin, predsednik Svetske plivačke federacije Husein Al-Musalam spreman je da razmotri ovu opciju, uz jedini uslov da domaćin ne bude Kazanj, već Moskva ili Sankt Peterburg.

Da ovo nisu samo prazne reči na papiru, najbolje pokazuje primer iz sveta streljaštva. Evropska streljačka konfederacija (ESC) donela je zvaničnu odluku da Estoniji oduzme domaćinstvo Evropskog prvenstva vazdušnim oružjem za 2027. godinu!

Šampionat je prvobitno trebalo da se održi u Talinu, ali pošto su estonske vlasti odbile da naprave izuzetak od svoje rigorozne politike i garantuju ulazak takmičarima iz Rusije i Belorusije, ESC je reagovao ekspresno. S obzirom na to da je ovo prvenstvo ujedno i kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, krovna organizacija je zauzela čvrst stav – svi sportisti moraju imati pravo nastupa, bez obzira na nacionalnost.

Estonija je zbog sopstvenog inata ostala bez velikog takmičenja, koje je premešteno na drugi kraj Evrope, a ovaj presedan jasno pokazuje da je sportski svet rešio da okrene leđa političkim ucenama sa Zapada.