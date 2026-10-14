Ko je atraktivna novinarka zbog čijeg provokativnog snimka bruji ceo svet? (VIDEO)

Čehinja je dobila svojih pet minuta slave

Foto: Instagram/sabina_j96

Fudbalska javnost, ali i milioni korisnika društvenih mreža širom sveta, danima se zabavljaju scenom sa terena češkog drugoligaša FK Vijagem Usti nad Labem. Reporterka klupske televizije, atraktivna Sabina Jakšova, uzimala je izjavu od trenera Davida Olehle, ali je sam fudbal brzo pao u potpuno drugi plan.

Sabina se pored aut-linije pojavila u elegantnom belom sakou ispod kojeg je nosila provokativan top sa dubokim dekolteom. Trener Olehla se tokom celog razgovora vidno mučio, ulažući nadljudske napore da zadrži pogled isključivo na njenom licu i izbegne pogled ka dole, što je izazvalo lavinu duhovitih komentara na internetu.

Snimak je brzinom svetlosti postao viralan, a svi su se pitali samo jedno – ko je fatalna novinarka?

Sabina Jakšova je tek od prošlog leta postala deo ovog češkog kluba, a zanimljivo je da pre ovog posla nije imala nikakvo novinarsko iskustvo. Klub ju je angažovao u želji da osveži svoj medijski tim i privuče veću pažnju, u čemu su, sudeći po reakcijama, i te kako uspeli.

– Rukovodstvo kluba me je direktno kontaktiralo sa ponudom. Priznajem da sam bila i prijatno iznenađena i počastvovana u isto vreme. Razmislila sam i rekla sebi: „Zašto da ne, probaću“. Nisam imala nikakvo iskustvo, sve sam učila u hodu – otkrila je atraktivna Sabina.

Iako je svesna da njen atraktivan izgled i modne kombinacije privlače ogromnu pažnju, lepa Čehinja naglašava da ima jasne granice.

– Volim da učim nove stvari, razvijam se i stičem nova iskustva. Sve ovo je veoma autentično. Naravno, imam svoje granice. Najvažnije mi je da se osećam prirodno i prijatno. Trudim se da balansiram i kada je u pitanju garderoba i teme o kojima razgovaramo, ali ako bi nešto prešlo granicu dobrog ukusa, sigurno bih to jasno rekla – poručila je novinarka o kojoj trenutno bruji cela planeta.