Jedna stvar posebno privlači pažnju švajcarskih medija pred meč Lugano - Zvezda

Napominju Švajcarci i da su crveno-beli bivši šampioni Evrope

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 gostuje Luganu u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije, a švajcarski mediji već su posvetili značajnu pažnju duelu koji domaćem timu donosi povratak evropskog fudbala na njegov stadion.

Portal „laRegione“ u tekstu pod naslovom „Crvena zvezda na putu Lugana“ ističe da će srpski predstavnik na gostovanju morati da igra bez svojih navijača, kojima je zabranjen dolazak na utakmicu zbog disciplinske kazne.

Švajcarski medij podseća na evropsku istoriju crveno-belih i trofej koji je klub osvojio 1991. godine, kada se popeo na krov Evrope. Istovremeno, u osvrtu se pominje i reputacija navijačke scene, što pokazuje da u tamošnjoj javnosti interesovanje za Zvezdu nije vezano isključivo za fudbal. Sličnu temu obrađuje i portal „ti-web.ch“, koji navodi da je UEFA potvrdila zabranu prisustva gostujućih navijača.

Izostanak gostujućih navijača jedna je od glavnih tema u izveštajima iz Švajcarske. Zvezda tako neće imati podršku svojih pristalica na tribinama u Luganu, što će predstavljati neuobičajenu okolnost za klub čiji navijači tradicionalno prate ekipu na evropskim gostovanjima.

Poseban ugao donosi švajcarski javni servis RSI, koji ističe da je duel sa Crvenom zvezdom istorijski i simboličan za Lugano, jer predstavlja evropski ispit na novom stadionu.

Martin Blazer, funkcioner Lugana, govorio je o značaju povratka evropskog fudbala u grad. Klub je prethodnih godina evropske utakmice morao da igra u Tunu, pa je domaćin sa posebnom emocijom dočekao mogućnost da međunarodne rivale ponovo ugosti u svom gradu.

RSI prenosi i da su mini-paketi ulaznica za ligašku fazu doneli rast interesovanja u odnosu na kvalifikacije. Ipak, iz Lugana poručuju da će se pravi nivo interesovanja za evropske utakmice jasnije videti na narednim susretima.