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Najboljem igraču Partizana ne daju u zemlju!

М.П.

14. 10. 2026. u 08:09

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ŠOK za crno-bele!

Најбољем играчу Партизана не дају у земљу!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Rukometaši Partizana u sredu od 18:45 časova gostuju ekipi Vesprema u utakmici četvrtog kola Lige šampiona, ali će na ovom teškom gostovanju biti drastično oslabljeni.

Crno-beli su otputovali u Mađarsku bez svog najboljeg strelca Vladislava Kuleša, koji nije dobio vizu za ulazak u zemlju, iako je u prva tri kola postigao čak 17 golova.

Pored beloruskog beka, šef stručnog štaba Raul Gonzales ne može da računa ni na kapitena Ivana Mićića zbog povrede prsta, dok je čuvar mreže Andrej Trnavac ostao van sastava odlukom trenera, koji je šansu na golu pružio Bekiru Čordaliji i Luki Krivokapiću.

Ipak, konkurenciju u timu će pojačati Aljoša Damjanović, koji se oporavio od bolesti.

Ovaj meč dolazi samo nedelju dana nakon ubedljivog poraza Partizana u Beogradu (37:26).

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