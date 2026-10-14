Region zavijen u crno! Iznenada preminuo mladi sportista
Splitski i regionalni sport zavijeni su u crno nakon vesti da je iznenada preminuo mladi bokser Jan Morović, član BK Torcida.
Morović je važio za izuzetno talentovanog sportistu, bio je šampion Hrvatske i prvi reprezentativac iz redova ovog kluba.
Nastupao je u teškoj kategoriji (do 92 kg i preko 92 kg), a beležio je zapažene rezultate kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Branio je boje reprezentacije Hrvatske na Evropskim prvenstvima za mlađe seniore (U-22).
Klub Torcida Split se od Morovića oprostio emotivnom porukom, ističući da je njegovim preranim odlaskom izgubljen brat, prijatelj i šampion. Celo saopštenje i emotivnu poruku oproštaja možete pročitati u izvoru.
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